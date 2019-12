Acuerdo en el Concejo para congelar las dietas Locales 31 de diciembre de 2019 Redacción Por La decisión de congelar por 180 días los sueldos de los concejales a través de una resolución interna que lleve la firma de los 10 ediles sería una señal, pero que sin una acción concreta pierde significado. Por eso la concejal Alejandra Sagardoy expresó que es necesario definir qué se va a hacer con ese ahorro.

FOTO PRENSA CONCEJO CERRANDO EL AÑO. Los concejales tuvieron otro encuentro decisivo ayer, en el cierre del 2019.

Que los gestos valen más que mil palabras está más que claro, pero que por sí solos pierden fuerza y no cumplen ninguna función también es cierto. Ayer por la mañana los concejales, que ya empezaron formalmente el receso que comprende los meses de enero y febrero, se reunieron para definir la redacción final del proyecto de resolución -de este modo no es necesario convocar a una extraordinaria o elaborar un proyecto de Ordenanza- interna, que establece congelar por 180 días el sueldo de los ediles, dentro de lo que permite hacer la Ley de Municipios y Comunas.

La oposición y el oficialismo estaban terminando de acordar el documento final que cuente con las firmas de los diez ediles para el jueves oficializar la decisión de congelar las dietas para los concejales y el secretario y prosecretaria del Órgano Legislativo.

Los considerandos de la resolución hacen referencia a los esfuerzos que se necesitan por parte de todos los niveles del Estado ante una situación de crisis y dejan en claro que los fondos que se ahorren serán administrados por el Concejo.

“Nosotros ya el año pasado habíamos impulsado un proyecto de este tipo y por supuesto que vamos a acompañar el proyecto del PJ para congelar las dietas. Yo creo que el dinero tiene que tener un destinatario, ver a qué programa o institución, el año pasado se había determinado que vaya a la Tasa para que repercuta menos en el bolsillo del contribuyente; hoy tiene que tener otro destino pero hay que analizar dónde volcamos ese dinero porque es un gesto político pero a veces a la gente no le representa mucho, aunque no deja de ser ese gesto político y está bueno que se dé a nivel nacional, provincial y local”, señaló la concejal de Cambiemos Alejandra Sagardoy.

“La clase política viene vapuleada desde hace muchísimos años y mientras no se resuelve la situación económica los que estamos siempre expuestos somos los políticos, y a veces algunos con justa razón y otros porque la gente no ve lo que se hace, por eso yo creo que si la gente ve que el esfuerzo realmente sirve y ese dinero va a determinado lugar entonces allí se recupera la confianza”, manifestó la edil de la oposición.

Por su parte el concejal oficialista Juan Senn señaló al respecto que “es un gesto político y es un poco lo que se venía reclamando y tenemos que dar muestras de que el ajuste empieza por nosotros. Lo hacemos de este modo con el congelamiento por 180 días, no con una reducción porque sino cuando estén las paritarias se vuelve a equilibrar, lo que hacemos es plancharlo por completo y después que pasen los seis meses y se tome el punto de partida comience con esta base, por eso conviene el congelamiento como medida”.

“Nosotros lo hablamos con el Ejecutivo y hoy presentamos el proyecto. La gente lo pide y esta es una respuesta y hay que definir en qué se va a destinar”, indicó Senn.

En tanto Lisandro Mársico sostuvo que “más allá del efecto dominó que se haya producido por lo que hizo el Departamento Ejecutivo o lo que pasa en otras ciudades de la provincia, para nosotros es una cuestión de convicción. Nosotros con esto no vamos a salvar las finanzas municipales pero creo que son gestos de la clase política, que tal como están dadas las cosas en el país y que la ciudad de Rafaela para nada escapa a eso, nosotros debemos tener estas demostraciones a la ciudadanía”.