Sobre el pedido de los bomberos

"Cuando nosotros presentamos la ordenanza tributaria se preveía un tributo que era el 0,3% en cada tasa que representaba $10 por cada contribuyente, que generaba un fondo de unos 350 mil pesos mensuales, que nosotros pensábamos, si se aprobaba la creación de ese fondo, ponerlo a disposición de la Junta Municipal de Defensa Civil, donde está Bomberos Voluntarios, Zapadores, Radio Club, Defensa Civil. Queríamos generar el fondo para que desde ahí se pueda otorgar. No salió así, no fue aprobado ese fondo por los concejales, y lo que sí fue aprobado fue quitarle directamente a la tasa ese presupuesto y a partir de ahí entregárselo a una sola institución que es Bomberos Voluntarios, de los cuales valoro muchísimo el trabajo porque además nosotros por decreto le estamos haciendo durante muchísimos años una ayuda particular, pero me parecía mucha más justa la generación del fondo y la distribución democrática con todas las entidades que están en la junta municipal de Defensa Civil, incluso con concejales de la oposición participando de cómo van esos fondos. Eso fue quitado de la tasa, y el otorgamiento a una sola entidad, lo que genera la reacción del resto. Yo intenté con el voto prepositivo, que los concejales reflexionaran sobre esto y volvieron a aplicar la mayoría automática que tienen en el Concejo, sin escuchar los argumentos, y 7 a 3, como siempre, y que el intendente haga lo que nosotros decimos", dijo al respecto el intendente Luis Castellano.