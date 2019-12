Continúa el decomiso de pirotecnia sonora Locales 31 de diciembre de 2019 Redacción Por En esta oportunidad, agentes municipales inspeccionaron un local dedicado a la venta de artículos de pirotecnia ubicado en la intersección de Aristóbulo del Valle y Saavedra. Secuestraron productos que no están habilitados para su comercialización.

La Municipalidad de Rafaela continúa realizando operativos de inspección en locales dedicados a la venta de artículos de pirotecnia. En uno de ellos, ubicado en la esquina de Aristóbulo del Valle y Saavedra, se constató la presencia productos que no están habilitados para su comercialización.

“La estrategia que nosotros adoptamos fue hacer varias inspecciones, constataciones en los locales. No quedarnos con la primera visita, sino volver y continuar fiscalizando lo que había dispuesto a la venta al público”, señaló la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti.

Además, la funcionaria agregó: “Estamos siendo estrictos, y vamos a seguir de manera firmes hasta pasadas las fiestas y después continuaremos con otro tipo de acciones que tienen que ver con las campañas y los programas de concientización. Es una decisión política trabajar en esto y lograr un cambio cultural tan necesario en este tema”.

Con el advenimiento de los festejos de fin de año, se recuerda que se encuentra en vigencia la Ordenanza Nº 5081 que declara a Rafaela “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”. La misma, prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia sonora.

Los controles de comercios que venden pirotecnia continuarán invariablemente mediante operativos programados y en respuesta a las denuncias realizadas por los vecinos al teléfono 425400.