En su último programa fue sorprendida por su esposo e hijos Información General 31 de diciembre de 2019 Redacción Por Después de siete temporadas al aire, ayer terminó “El diario de Mariana” y su conductora se emocionó hasta las lágrimas al recibir saludos especiales de su familia.

FOTO TELESHOW// EQUIPO./ Los que hicieron El diario de Mariana.

“¡Odio las sorpresas al aire!", reconoció Mariana Fabbiani ayer en el último programa de El diario de Mariana, ciclo que la tuvo al frente de la pantalla de El Trece durante siete temporadas. Mientras la conductora se limpiaba las lágrimas de emoción tras agradecerle a todo el equipo de producción y técnicos que trabajaron durante este tiempo con ella, Diego Leuco y Ángel de Brito -estuvo los primeros años- anunciaron que habría un video especial con saludos para ella.

En el clip aparecieron la madre, el padre, la hermana, el secretario -a quien ella considera un hermano- y el momento más emotivo fue cuando aparecieron sus hijos Matilda y Máximo, fruto de su relación con el productor Mariano Chihade. “Tengo el enorme orgullo de ser la mamá de Mariana. Mariana es música, es vida... Deseo que el 2020 sea su año, y que esté rodeada de amor”, comenzó la madre de la conductora.

“Mariana representa mucho de lo que uno ha hecho en su vida. Es mi proyección, es el resultado de una gran familia... Mariana es todo”, sintetizó su padre y contó que a la conductora le gusta el arte desde chica. Su hermana, por su parte, destacó que “detesta" las cámaras, “pero estoy acá porque la causa lo ameritaba. Estoy agradecida al universo de tenerte como hermana. Sos mi sostén y mi mejor amiga. Sé que lo que vendrá será maravilloso. Te admiro y te deseo lo mejor para lo que se viene”, sostuvo sobre el proyecto que realizará Fabbiani el 2020 en El Trece: estará al frente de un programa de entretenimientos, publicó Teleshow.

Mientras Mariana miraba el video especial que le preparó la producción, aparecieron sus hijos y ella no pudo evitar contener las lágrimas. “Mami, te felicito por el programa. Te quiero mucho. Sos la mejor mamá del mundo”, dijo Máximo (4). Mientras que Matilda (9) tuvo un divertido comentario que hizo reír a su madre: “Felicitaciones por el programa donde debuté como panelista. Yo también voy a extrañar el programa porque crecí con DDM”.

Una vez que finalizó el tape, la conductora invitó a sus hijos a que le dieran un abrazo frente a cámara. “Me hicieron llorar. Me han bancado todos los días... Es difícil hacer un programa diario. Una quiere estar como mamá en todo, en todo -enfatizó-. Y a veces cuesta cuando trabajás todos los días, y cuando tenés la presión del vivo. Ellos (por sus hijos) me han bancado siempre y entendiendo que es lo que yo amo”, destacó.

“Le quiero agradecer a mi familia, que nunca aparece. Es muy importante para mí contar con ellos hoy. Tengo una familia hermosa que me ha acompañado mucho. Gracias por esta sorpresa, me encantó porque lo más importante de la vida es la familia, los afectos...”, continuó Fabbiani e hizo un repaso por las siete temporadas que estuvo al frente del ciclo que lleva su nombre: “Todos estos años han tenido, para mí, diferentes colores. Hemos vivido cosas duras, cosas alegres”.

Sin embargo, las sorpresas no habían terminado: la conductora se asombró aún más cuando su marido, Mariano Chihade, apareció en cámara. El productor de Mandarina también le había grabado un video. “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices. Le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. Nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", dijo el productor.

“¡Esta sí que no me la esparaba! Él hablando en cámara es un logro de producción”, dijo la conductora cuando terminó el video y se acercó a su marido, que estaba sentado junto a sus hijos a un costado del estudio, y le dio un romántico beso: “Yo también te amo, mi amor. Muchas gracias. Este programa lo hemos sostenido juntos. Hemos pasado de todo haciendo esto. Gracias por todo lo que me contuviste en todo este tiempo”.

A la hora de despedirse, tomó una copa para brindar y, con su sonrisa característica, agradeció a cada uno de los que pasaron por el ciclo durante estos siete años, tanto delante como detrás de cámara. “Realmente ha sido un esfuerzo de todos hacer este programa. A todos nos significó una transformación. Yo venía de hacer cosas distintas, esto fue nuevo. Fue un aprendizaje, una experiencia que me llevo en el corazón. Me ha hecho crecer en todos los aspectos de mi vida. Me voy más fuerte. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. El año que viene nos vamos a volver a encontrar en este canal, que es mi casa. Estoy feliz de seguir. Se viene algo nuevo. Vamos a concentrarnos en lo que viene, pero nunca vamos a olvidar lo que vivimos, que ha sido hermoso. Gracias, gracias, gracias", concluyó Mariana Fabbiani.