"Creo mucho en el armado de equipos para afrontar los momentos complejos"

El intendente de la ciudad, Luis Castellano despidió el año 2019, luego de haber asumido su tercera gestión consecutiva al frente de la ciudad. Y lo hizo tocando varios temas que hoy preocupan y ocupan al Ejecutivo, en un contexto muy duro desde el punto de vista económico.

"Fue un año en donde podemos hablar de lo que quieran. De la política electoral, local, provincial, nacional... de la situación económica, de la crisis social, de empleo. Fue un año sumamente complejo, impensado, donde pasaron cosas como la inflación, que va a terminar cerca de un 60%, un cambio de color político a nivel nacional y provincial, niveles de pobreza altos, de exclusión y que impacta en todo el país", relató el intendente Castellano al respecto.

Además, dijo que "estamos llegando con lo justo a fin de año, terminamos sin recibir 50 millones de pesos que eran de Obras Menores, no ingresaron otros 25 millones del Fondo para el Gasoil a nivel nacional y eso achica los ingresos, se agrandan los egresos, hay cada vez más demandas, y los municipios somos los eslabones débiles de la cadena del Estado".



EL EQUIPO ANTE TODO

Castellano rediagramó su gabinete y como se dice en la jerga futbolera, "metió muchos cambios". Para el intendente tener un buen equipo y soporte es fundamental, de cara a los tiempos que se avecinan: "creo mucho en la planificación y en el armado de equipos para afrontar los momentos complejos, coyunturales como tenemos en este país cada determinados períodos. Si vos no tenés un esquema de planificación y de trabajo en equipo, no lo podés afrontar. Poder hoy soportar esta situación y tener al Municipio prestando los servicios como corresponde, no habiendo frenado este año ninguna obra de las que teníamos en marcha, si podemos decir que se lentificaron un poco, y poder mantener el estándar de servicios que la ciudad requiere o exige, es un proceso que viene desde muchos años atrás, trabajando con una planificación del equipo de hacienda, teniendo ahorros, trabajando con austeridad, sabiendo que siempre hay que guardar algo para los momentos como estos, que yo creo que todas las familias que medianamente pueden organizarse lo hacen, o las empresas mismas. El Municipio es igual y creo que se puede tener como consecuencia de muchos años de planificación y de equipos técnicos y políticos que son realmente buenos para este tipo de cosas. Y a partir de eso, hoy podemos tener el auto en la ruta, y no en la banquina", mencionó el arquitecto.

En tanto, dijo que "en estructuras como la nuestra no hay una cantidad de fondo que sólo vayan a un lugar. En pequeños detalles vamos viendo como podemos ir sumando una cantidad de recursos para poder mantener lo esencial, para luego reorientar. Hoy tenés que reorientar todos esos pequeños ahorros que podes hacer en cada área en gasto de funcionamiento, en el mantenimiento de la obra pública, en los servicios, en los esquemas sociales y de seguridad. Ahí están las prioridades actuales hasta que la cosa, de alguna manera, pueda empezar a despegar. No la vamos a encontrar en un solo lugar, sino que hay que buscarlo en cada una de las áreas, los equipos, las secretarías y donde se pueda hacer mejor".



SOBRE EL CONGELAMIENTO DE SUELDOS

"El primer hecho que nosotros tuvimos de lo que es la reducción del equipo político fue bajar en un 25% la cantidad de funcionarios que estamos trabajando o conduciendo al equipo de la Municipalidad, en la parte política. Y ahora, esto que lo terminamos de definir en la reunión de gabinete del pasado viernes, fue congelar nuestros sueldos a partir del mes de enero. Nosotros no nos ponemos o nos sacamos el sueldo, sino que los sueldos de los funcionarios y los concejales está atado a la paritaria, que es provincial, y a raíz de eso nosotros decidimos no sumarnos a esos aumentos que se acuerdan en paritaria, desde el mes de enero hasta julio. Se está reclamando y la política está tratando de responder en ese sentido. Nos parece una decisión adecuada", dijo el primer mandatario sobre la medida que lanzó en las últimas horas y agregó que "a principios de año nosotros veíamos una durísima campaña electoral y atravesar todo este proceso democrático, en medio de la crisis, iba a ser perjudicial. Y hoy yo te digo que tener justamente el proceso democrático, en medio de la crisis, es lo que hace la diferencia con los países vecinos. Y a mí me parece que es un gesto de madurez", marcó.



LA LUCHA CONTRA LA OPOSICION

Por otro lado, cargó contra la oposición, que a poco de haber reasumido como intendente, le frenó la nueva estructura que el propio arquitecto proponía: "no me gusta mucho cuando las oposiciones, en los principios de los mandatos, le empiezan a poner palos en la rueda a los ejecutivos. Cuando no se aprueban leyes fundamentales, cuando no se acompaña por lo menos en los primeros días de inicio, porque es ahí donde hay que dar nuevamente un mensaje de madurez. Pero más allá de eso, creo que hubo un avance institucional muy importante y creo que de la crisis del 2001 aprendimos", resaltó.

Y continuó: "yo me remito por la realidad. Si el Concejo se sigue manejando como se manejó en estas últimas semanas, va a ser muy difícil para los rafaelinos. No aprobarme la estructura orgánica y yo tener que retirarme del Concejo para tener que hacerla por decreto, es una señal absolutamente negativa hacia la democracia y hacia lo que los rafaelinos eligieron", expresó Castellano y añadió que "el equilibrio es no afectar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Necesito una estructura orgánica para gobernar y no hay antecedentes, no sólo en la ciudad sino en el país, donde no se le aprueba la estructura orgánica a quién ganó para poder gobernar, me parece que eso tiene mucho de lógica. Yo creo que hay que darle a todas las instituciones, no a una sola, y generar un fondo para no afectar los servicios. Tener una forma polinómica para no hacer manipulación política del aumento de la tasa y que esa fórmula esté atada a valores reales de aumentos y que eso vaya aumentando de acuerdo a esas fórmulas, por lo que me parecen cosas lógicas", mencionó.

Por último dijo que "creo que la oposición mira la política, mira que son 7, miran que le queremos marcar la cancha al intendente y desde esa posición, te votan en contra. Y creo que eso es un palo en la rueda. No está la mirada desde la lógica, no está la mirada desde lo que pide la comunidad, sino desde la mirada política partidaria para decir estamos nosotros, marcamos la cancha y no damos el brazo a torcer. Y yo no quiero darle el brazo a torcer a nadie, yo lo que quiero es que entre todos podamos acordar cuestiones. Y la Polinómica se había acordado entre todos", finalizó el intendente.