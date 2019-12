Cristian Sánchez, otro de los refuerzos de 9 de Julio Deportes 31 de diciembre de 2019 Redacción Por En las últimas horas, la dirigencia juliense confirmó la 11ª contratación juliense para el TRA 2020. Se trata del "Kiti" Sánchez, volante que proviene de Libertad de Sunchales. En tanto, por una cuestión de seguridad, está caído el partido amistoso entre el "9" y Atlético. Además, Nicolás Castro, ex jugador de la Crema, entre otros, es nuevo refuerzo de Brown de San Vicente.

9 de Julio continúa sumando más caras nuevas en su afán de armar un plantel competitivo con vistas al Torneo Regional 2020 que se pondrá en marcha en los primeros días de febrero. En las últimas horas, el que llegó a un acuerdo definitivo es el volante Cristian Sánchez proveniente de Libertad de Sunchales. El futbolista se transformó en nuevo jugador del León rafaelino gracias a un trueque que se hizo por Kevin Muñoz, quien se transformó en nuevo jugador del Cañonero de manera definitiva. De esta manera, "Kiti" Sánchez es el 11º refuerzo juliense y comenzará su ciclo en la institución de calle Ayacucho este jueves 2 de enero cuando se reanude la pretemporada. Ese mismo día, también estarán arribando el resto de las caras nuevas, los ex Atlético Nahuel Speck, lateral, y Luciano Pogonza, volante, el delantero Brian Noriega, ex Ben Hur y Talleres entre otros, Maximiliano Martínez, lateral proveniente de Cosmos, y Ezequiel Saavedra, volante central ex Libertad y BH. Previamente, ya habían entrenado hasta el pasado 20 de diciembre el arquero Marcos Cordero; los defensores Sebastián Mandrile y Martín Albertengo, el volante Andrés Mandrile y el atacante Nicolás Peralta. Cabe señalar que está en tratativas otro ex jugador de Ben Hur, el volante Santiago Paz, con quien se podría llegar a un acuerdo definitivo en las próximas horas.



CASTRO, REFUERZO DE

LUJO PARA BROWN

El experimentado volante Alexis Nicolás Castro será nuevo jugador de Brown de San Vicente para su debut en el Regional Amateur. El ex futbolista de Atlético, Newell's, Sarmiento, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y Aldosivi, entre otros, será sin dudas un refuerzo de jerarquía para el plantel de Maximiliano Barbero, que estará haciendo su estreno por primera vez en una competencia nacional. El cordobés de 35 años jugó el Federal A durante este año en Sarmiento de Resistencia y podría ser anunciado oficialmente durante este martes 31. En cambio, por cuestiones económicas, está algo lejos el arreglo de Darío Gandín, otro jugador de jerarquía que hace unos meses había anunciado su retiro de la actividad, con la institución sanvicentina, recordando que hasta el momento la Verde sumó dos caras nuevas, Ezequiel Gnemmi y Alberto Luque, ambos provenientes del fútbol liguista.



VIERNES, DIA CLAVE

Finalmente será este viernes 3 de enero el día que en se conocerán las zonas y el formato del Torneo Regional Amateur 2020. Días pasados se sumaron Comercio de Villa Dolores y por licencia Bella Vista de Bahía Blanca y 9 de Julio de Río Tercero, además de la confirmación de participación de Rivadavia de Concepción del Uruguay. Este lunes, la AFA y el Consejo Federal permanecieron cerrados, y durante los días jueves 2 y viernes 3 se definirán los últimos detalles del torneo. En cuanto a las zonas trascendió, que en la primera fase, estarán compuestas por 3 y 4 equipos con alguna excepción de 5, con lo cual no se descartaría que los representantes de la Liga Rafaelina (Ben Hur, 9 de Julio, Brown y Libertad) integren una misma zona y se eliminen entre si. En cuanto a varias consultas recibidas en el portal informativo Ascenso del Interior, sobre equipos cuyas Ligas no homologaron asi como el cierre de Licencias, se confirmó que el viernes 3 será el día "D" para esas instituciones. En tanto este domingo 29 se conocieron 3 nuevos representantes de las Federación SanLuiseña, Santiagueña y Jujeña.