Liporace: "fuimos de menor a mayor" Deportes 31 de diciembre de 2019 Por Mario Cabrera El lateral de la Crema analizó lo que fue el último semestre de su equipo y se refirió a lo que se viene para este 2020. Mientras tanto, Nacho y sus compañeros disfrutan de los últimos días de descanso.

FOTO ARCHIVO AGRADECIENDO AL CIELO. "Nacho" Liporace convirtió su único gol en la Crema en el triunfo ante Almagro por 3 a 1 en el Monumental.

Ignacio Liporace fue uno de los dos jugadores de Atlético de Rafaela que no se perdió ninguno de los primeros 15 partidos de la Primera Nacional (Renso Pérez el otro). Alternando buenas y malas, el ex defensor de Brown de Adrogué brindó un análisis de lo que fue la primera rueda de su equipo, mencionado ante una consulta de este Diario que "disfrutamos mucho de la última semana de entrenamientos porque pudimos ganar el último partido jugando medianamente bien, se pudo lograr el pasaporte a la Copa Argentina. De hecho, terminar con el arco en cero, generar muchas situaciones de gol fue muy positivo y se terminó viendo el equipo que nos gusta a nosotros, al técnico y a la gente. Fue muy gratificante terminar el año de esa manera sabiendo que, obviamente, hay cosas para mejorar pensando en el 2020". Sobre el rendimiento general del equipo, el lateral izquierdo sostuvo que "era lógico que hayamos tenido un flojo comienzo por el tema de que llegamos al club muchos jugadores nuevos, con gente, como en mi caso, que el cuerpo técnico no conocía, y había que adaptarse a un sistema nuevo y a una forma nueva de jugar. Con el correr de los partidos, el equipo fue creciendo, yendo de menor a mayor, y fue importante haber terminado en los primeros lugares. De todos modos, como se dio el torneo, a lo mejor pudimos haber sumado algunos puntos más pero esto es fútbol y no se trata de merecimientos. Habrá que ajustar algunas cosas el próximo año para poder sumar más puntos".

Con respecto a la lucha por el ascenso directo, donde la Crema está un poco lejos, el ex jugador de Cañuelas, San Miguel y UAI Urquiza acotó que "sabemos que San Martín se separó un poco del resto, al igual que Sarmiento, pero esto es largo, y los puntos que sacaron ellos en la primera rueda van a tener que tratar de repetirlos para hacer una campaña muy buena. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en sacar la mayor cantidad de puntos posibles, en llegar lo más alto posible y cuando se acerquen las fechas finales veremos para qué estamos".

En referencia a la localía fuerte que se pudo lograr después de mucho tiempo, y sabiendo que en la reanudación del certamen habrá más partidos en el Monumental que afuera, el futbolista de 27 años opinó que "es algo que hemos hablado con los compañeros el hecho de tener algunos partidos más en casa cuando se reanude el certamen. Eso es muy bueno porque terminamos con una localía fuerte y ya hemos sufrido mucho de visitante. Creo que si aprovechamos ese envión, las 6 o 7 primeras fechas van a ser claves para el resto del torneo".

Por último, cerró la charla con su balance personal. "Personalmente el balance también fue muy bueno, ya que pude sumar y colaborar jugando todos los partidos, y con buenos y malos rendimientos, pero siempre poniendo lo mejor en cada encuentro como también a lo largo de la semana. Pude encontrar la continuidad que pretendía, por suerte sin problemas físicos, y estar siempre disponible es importante. También me di el gusto de anotar un gol clave y darle al equipo varias asistencias en gestión ofensiva. Así que esperemos que sean más en la segunda parte del torneo".