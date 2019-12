Racing no presentó a Beccacece Deportes 31 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La presentación de Sebastián Beccacece como entrenador de Racing fue postergada este lunes sin fecha debido a que el anterior DT Eduardo Coudet no firmó todavía su rescisión con el club de Avellaneda. El Chacho, que ya fue presentado hace un par de semanas en el Internacional de Porto Alegre de Brasil, no se reunió con la dirigencia de la "Academia" para sellar su salida. "Por la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos. Por ese motivo ha sido postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional", publicó la cuenta oficial de Racing en Twitter. Horas antes, a través del mismo medio, había publicado un video donde el propio Beccacece saludaba a los hinchas de Racing desde una de las canchas auxiliares del estadio "Presidente Perón". Más allá de esto, la dirigencia encabezada por Víctor Blanco es optimista para resolver la situación a la brevedad y que el ex técnico de Independiente pueda comenzar su trabajo en la "Academia" el próximo jueves 2 de enero, tal como estaba planeado. Incluso, Beccacece ya definió el pasado viernes el grupo de sparrings juveniles que lo acompañará en los entrenamientos diariamente, tal como ocurrió en Defensa y Justicia e Independiente. El estreno oficial del Racing de Beccacece -que tiene 26 puntos y está a cuatro del líder Argentinos Juniors- será el domingo 26 de enero cuando recibirá a Atlético de Tucumán a partir de las 19.40 en el Cilindro por la decimoséptima fecha de la Superliga.