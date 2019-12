Russo, nuevo técnico de Boca Deportes 31 de diciembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO NA PEGO LA VUELTA. Miguel Angel Russo volverá a entrenar al Xeneixe en reemplazo del rafaelino Gustavo Alfaro.

El entrenador Miguel Angel Russo se esperanzó ayer en poder volver a ganar la Copa Libertadores con Boca "y festejar en La Bombonera", al iniciarse su nuevo ciclo en el club. "Ojalá me toque ganar la Copa y festejar en La Bombonera. Siempre tuve la ilusión de volver a Boca. Los técnicos que tuvieron la suerte de ganar la Libertadores pudieron hacerlo. Había un lado, adentro mío, que me decía que iba a volver", sentenció Russo en la conferencia de prensa en la que fue presentado oficialmente en su regreso al club tras 12 años. El DT, quien inicia su segundo ciclo en el club, explicó que es "muy respetuoso" del plantel de Boca, al que calificó de "bueno", y aclaró que "hay que conocerlos, y serán los primeros en saber mi idea y mi forma, pero tengo un gran respeto por los futbolistas". "Sé cuál es la sensación de la gente. Pero hasta que no hable con los jugadores, el mayor de los respetos es para con ellos. Tengo ganas de arrancar todo lo más rápido posible", comentó junto al presidente Jorge Amor Ameal en el salón "Juan de Dios Filiberto". Russo agradeció "a todos esta nueva oportunidad en mi vida, en especial a Román (Riquelme). Lo que viene, Dios dirá, y esperemos que nos ilumine para poder salir adelante". A los 63 años, Russo vuelve a Boca luego de 12 años, y en el club auriazul, en donde consiguió la Copa Libertadores 2007. "Russo viene a darnos, no sé si habrá o no títulos, pero sí nos dará todo de sí y le deseamos lo mejor para este nuevo período", expresó Ameal.

Russo evitó dar nombres propios en relación a los jugadores que conformarán el equipo en el 2020, y si bien reconoció que la Copa Libertadores es uno de los objetivos, agregó que "todo lo que juega Boca es importante". "Daremos lo mejor. Debemos tener un plantel amplio porque Boca juega mucho. Boca necesita de todos. Hay que empezar, a arrancar. Sé lo que es Boca y hay que tener la tranquilidad necesaria. El tiempo es corto pero todos nos vamos a armar", explicó. Russo, quien viene de dirigir a Cerro Porteño, puntualizó que "el objetivo de Boca es el próximo partido. No podés darte el descanso necesario. Boca es así y bienvenido sea. Nos obliga permanentemente a distintas situaciones". En ese sentido el entrenador boquense indicó que lo primero que Boca tiene por delante es el partido del 26 de enero ante Independiente, en la reanudación de la Superliga, y aclaró: "Nos interesa el torneo local. Pasar esta etapa y llegar de la mejor manera". "Siempre uno sueña con tener con buenos jugadores, que desequilibren. Habrá que encontrarlos. Veremos porque uno tiene una idea y el desarrollo es otro. Queremos un equipo que juegue bien al fútbol", agregó.