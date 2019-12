Barovero, campeón del Apertura mexicano Deportes 31 de diciembre de 2019 Redacción Por El elenco que dirige “el Turco” cayó en los ´90 en el Estadio Azteca, pero sacó pecho en los penales de la mano de sus jugadores argentinos, entre ellos el ex arquero de la Crema. Funes Mori hizo un gol clave.

FOTO WEB CAMPEONES. Rayados de Monterrey venció 4 a 2 en los penales al América en el estadio Azteca. CLAVE. El "Chelo" Barovero fue vital en el partido y en la serie de penales.

El Monterrey, dirigido por Antonio "Turco" Mohamed y con otros seis futbolistas argentinos en su plantel, se consagró en la madrugada del lunes campeón del torneo Apertura de la Liga de México, al superar por penales al América, como visitante en el estadio "Azteca". Luego de empatar en el marcador global 3-3 tras los 210 minutos de serie disputados, "Rayados", que venía de ser tercero en el Mundial de Clubes, cortaron una racha de tres finales perdidas de manera consecutiva.

Tras empezar 0-2 en el encuentro, el delantero argentino Rogelio Funes Mori empujó el balón para poner la igualdad en la serie, tras haber sido protagonista de la victoria en el encuentro de ida, con una soberbia mediachilena que dio la vuelta al mundo. Para la tanda de penales, el conjunto visitante, con el ex arquero de Atlético Rafaela y River, entre otros, Marcelo Barovero en el arco, logró llevarse el campeonato, luego que Nicolás Castillo y el argentino Guido Rodríguez fallaron sus respectivos remates, lo que abrió la puerta a los "Rayados" para coronarse con las anotaciones de Vincent Janssen, Funes Mori, y los otros albicelestes Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni.

Los otros argentinos en el plantel de "Rayados" conducido por Mohamed -que ya había sido campeón de Liga con Tijuana (Apertura 2012) y América (Apertura 2014)- fueron Maximiliano Meza y José Basanta. La última vez que Monterrey se había alzado con el trofeo fue en el torneo Apertura 2010 ante Santos Laguna y además, Antonio Mohamed mantuvo su invicto en la Liga MX desde su regreso al banco de los "Rayados", con el que ya había ganado la Copa MX en 2017.



SALDO UNA DEUDA

Marcelo Barovero, portero de Rayados de Monterrey, recuerda con cariño que Antonio Mohamed lo catapultó con Huracán en el 2007 y dejó en claro que ha saldado una vieja deuda que tenía con él por ese detalle en campo. “Era una deuda que tenía con Mohamed, me abrió la carrera en Argentina hace unos doce años metiéndome a jugar, y siempre imaginé darle un título; esto cierra”. El título con Rayados quitó una presión de antaño por la sequía desde hace varios torneos. Barovero sentenció que siempre lucharía por devolver esa alegría a la gente, aunque no fuera su culpa. “La herencia del equipo de tantos años sin salir campeón no era de muchos de nosotros, pero había que poner la cara, tener perseverancia. Como dije: mientras esté adentro la voy a luchar, cuando me vaya, no diré más nada”. Ganar es una obligación para el arquero argentino, por ello, no quita los pies de la tierra a pesar del título; pide a sus compañeros no confiarse y poner la mira en el siguiente torneo. “Es para lo que estamos. Más allá de la Estrella, es la alegría; después, que no nos confunda tampoco, hay que seguir trabajando. Dentro de poco hay que empezar otra vez y la presión en esta institución es muy grande por ganar”, concluyó Marcelo Barovero.

Para Mohamed, la tercera sí fue la vencida. Luego de perder dos finales con Monterrey que terminaron por costarle el puesto, el ``Turco'' volvió como interino y condujo a los Rayados al título del torneo Apertura mejicano, al vencer 4-2 al América en la serie de penales. “El Turco” aceptó un acuerdo por seis meses y tomó a un equipo que estaba lejos de liguilla bajo el mando del uruguayo Diego Alonso. Con el octavo y último boleto disponible, clasificó a los Rayados a la liguilla, donde dio cuenta de Santos y Necaxa, antes de imponerse a las Águilas, el equipo que inusitadamente lo dejó partir luego que lo había guiado a la coronación en el Apertura de 2014.