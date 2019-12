"Sin gritos y bravuconadas", aconsejo exjefe policial a Saín

Posterior a tomar estado público lo que Marcelo Saín -ministro de Seguridad de la Provincia- dijo ante los 19 titulares de las 19 Unidades Regionales de Policía diseminadas a lo largo y ancho del territorio santafesino, un oficial superior retirado se refirió a los manifestado por el funcionario de mención.

FAMILIAR DE EXJEFE DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Se trata de Ruben Senn, comisario general (RE), y familiar de Adolfo Senn -también comisario general en situación de retiro efectivo-, quien fue jefe de la Unidad Regional V de Policía con asiento en nuestra ciudad y jurisdicción en todo el departamento Castellanos, desde el 21 de diciembre de 1995 al 23 de febrero de 1997, según consta en el archivo del periodista Rubén A. Armando.

De acuerdo al sitio online de Utrapol, quien cuenta un alto nivel de conocimiento entre el personal policial, y una fuerte ascendencia particularmente en el sector de retirados, siempre se ha expresado sin pelos en la lengua sobre todo lo que tenga que ver con la labor policial, tendiendo a mejorar su situación.

Agrega el informe que conocida las medidas pretendidas por el ministro Marcelo Saín sobre tener poderes especiales para expulsar policías sin que haya demasiados argumentos, el comisario general Senn se expidió con un comentario en la red social Facebook.

"SIN GRITOS NI BRAVUCONADAS"

En el posteo virtual se lee: "no es necesario tener superpoderes. Es necesario trabajar para el bien común, lo hice durante 30 años con estas leyes que no son el problema. El tema pasa por la decisión de hacerlo y la conducción se practica con el ejemplo y el conocimiento y no con gritos ni bravuconadas. A los choros se los buscan y persiguen. A mi que no me la cuenten, y sé porque lo digo".

Para Utrapol el término "bravucón" tiene un destinatario directo: Marcelo Saín, y que resulta obvio que sin nombrarlo cuando Rubén Senn se refiere a "la conducción", apunta la mira hacia Víctor Sarnaglia, jefe de la Policía de la Provincia.