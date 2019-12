Borgonovo no pierde la fe y espera que Diputados apruebe las leyes Locales 30 de diciembre de 2019 Redacción Por La reforma tributaria y el paquete de leyes de emergencia, que tienen media sanción del Senado, figuran en la agenda del día para la Cámara de Diputados, cuya mayoría está en manos de la oposición del Frente Progresista. Si bien hay disposición para aprobar los aumentos impositivos, no hay consenso para los proyectos sobre emergencia.

FOTO ARCHIVO BORGONOVO. Pidió responsabilidad a los diputados opositores.

Hoy puede ser una gran día para el gobernador, Omar Perotti, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe los proyectos de ley que llegan con media sanción del Senado que, por un lado, establecen la política tributaria para el 2020, y por el otro declaran la emergencia de la Provincia. Sin embargo, a esta altura es posible que este lunes deje un sabor agridulce al nuevo gobierno santafesino. Es que la Cámara de Diputados, dominada por la oposición, estaría dispuesta a dar su aval a la ley tributaria que dispone aumentos en los impuestos a la Patente Automotor, Inmobiliario Urbano y Rural e Ingresos Brutos para cerealeras y los bancos de mayor facturación así como una moratoria fiscal, pero al mismo tiempo no aceptaría declarar a la Provincia en emergencia por considerar que le dará super poderes al Gobernador (y al mismo tiempo, significa que habrían entregado el 11 de diciembre una Santa Fe en muy mal estado).

El fin de semana, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, salió a explicar por qué Perotti -quien sigue la actividad legislativa en un absoluto hermetismo- insiste tanto por ambas leyes y que no se conforma solo con la tributaria. "Todo este paquete de leyes tiene por finalidad atender las necesidades sociales", planteó en diálogo con LA OPINION.

"Primero quiero destacar que en el Senado el diálogo fue fructífero porque se llegó a un acuerdo y se sancionó como ley el Consenso Fiscal que ya tenía media sanción de Diputados, y a su vez se aprobó la política tributaria para el año que viene y al paquete de emergencias", expresó el funcionario.

En el marco de una negociación viscosa con el Frente Progresista que tiene 28 de 50 bancas de la Cámara de Diputados, Borgonovo evita responsabilizar al gobierno de Miguel Lifschitz -que terminó el 10 de diciembre- por la compleja situación social de Santa Fe y sugiere que es consecuencia de la crisis nacional. "Es notorio que el país está en una situación muy delicada, los índices de pobreza se instalaron largamente por encima del 30%, la desocupación supera la barrera del 10%. Estamos dejando atrás cuatro años durísimos en los que no hubo crecimiento de la economía y que no se pudo controlar la inflación. En este escenario se agrava la situación de aquellas personas que tienen menos posibilidades de defenderse de la crisis. El gobernador Perotti considera que este paquete de leyes le dará los recursos necesarios para garantizar la atención a los programas sociales, los programas alimentarios, la asistencia de salud y tener un Estado presente donde más se necesita", subrayó.

Con la prudencia justa para no romper las negociaciones que continuaron todo el fin de semana, Borgonovo consideró que el "diálogo" es la receta para encontrar coincidencias. "Pienso que, así como en el Senado hubo mucho diálogo para lograr un acuerdo que destrabó la aprobación de los proyectos, debería ser la misma fórmula para el tratamiento en Diputados", remarcó.

-Sin embargo, diputados opositores han dejado claro que no están de acuerdo con la emergencia.

-Los textos que fueron enviados del Senado a Diputados, tanto en lo que hace a la política tributaria como al paquete de leyes para la emergencia, se han modificado en el marco de negociaciones en las que participaron diputados y senadores de la oposición. Lo más importante es entender que el país está en una situación delicada, la Provincia no es una isla, este es un momento que nos convoca a la unidad, a la responsabilidad, a la prudencia y a darle a un gobierno que recién empieza las herramientas para poder atender las necesidades más acuciantes. Espero que ese sea el espíritu que prevalezca este lunes en la Cámara de Diputados.

-¿Qué pasa si Diputados aprueba la ley tributaria pero no la emergencia?

-Estamos al tanto de que eso puede pasar, pero la verdad que hemos ido tres ministros del gabinete provincial a ambas cámaras para explicar en detalle que las de leyes tienen una lógica común, forma parte de un mismo conjunto de normas, la política tributaria es la necesidad insoslayable de actualizar los tributos en un país que tiene una inflación que terminará este año por arriba del 50%. El otro capítulo son las herramientas que necesita el Gobierno para atender los compromisos y para administrar de la mejor manera esos recursos que la ley tributaria nos da. Entonces son como las dos caras de una misma moneda.