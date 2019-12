Mimí Pons se reencontró con Antonio Gasalla en el escenario Información General 30 de diciembre de 2019 Redacción Por Mimí Pons se reencontró con Antonio Gasalla después de 20 años en un escenario: “Se emocionó hasta las lágrimas cuando me vio”. La actriz participó de la obra que el humorista está presentando en Mar del Plata. En diálogo con Teleshow, la hermana de Norma y Marcelo Polino contaron detalles del encuentro.

FOTO E.AGUADA// EN ESCENA./Antonio Gasalla como Barbara Don't Worry junto a Mimí Pons en el escenario del Radio City .

Por Gastón Sanguinetti



Un noche inolvidable vivió este sábado Mimí Pons cuando subió al escenario del Teatro Radio City en Mar del Plata convocada por Antonio Gasalla para participar durante dos funciones del espectáculo que lleva su nombre.

Mimí contó detalles de ese encuentro con el capocómico, después de 20 años, donde ambos se habían cruzado en el escenario. “Estaba asustada porque no había tomado un café con Antonio en mi vida, más allá de que trabajamos juntos”, dijo al iniciar la charla Pons sobre este momento al que denominó “mágico”.

“Mimí Pons estaba súper feliz. arrancó estando en la platea, cuando llegó el sketch de Bárbara Don`t Worry con Antonio, se proyectó un video donde aparece Norma -la hermana de Mimí- cantándole a Antonio. Y ahí la presenté como sorpresa. Fue una ovación del publico. Después, la acompañé hasta el escenario para que se encontrarán. No paraba de llorar de la emoción”, describió el propio Marcelo Polino integrante del elenco de “Gasalla” a Teleshow.

“Cuando subí al escenario y nos vimos, él (por Antonio Gasalla) se quedó mudo. Se emocionó hasta las lágrimas cuando me vio. Fue tanta la emoción que en un momento se olvidó del publicó y no parecía que estábamos en un escenario. Empezó a hablar de mi hermana y de mí de una manera inexplicable, era un hermoso homenaje que me estaba haciendo estando yo presente. En un momento comenzó a temblar”, relató la exbailarina también a Teleshow.

Los minutos se prologaron sobre el escenario y el público ovacionó cada momento que compartieron el humorista y la vedette sobre el escenario del Radio City. La actriz fue convocado por Gasalla para compartir algunas funciones hace dos meses. “Me llamó Guillermo Marín-productor del espectáculo- y acepté porque estar con Antonio es un honor”, destacó Pons, que auguró sentirse en un momento de su vida inigualable. “Está mal que lo diga yo, pero ayer me enamoré de mí”, reconoció haciendo alusión a este presente que atraviesa.

Norma Pons murió el 29 de abril del 2014. La recordada artista trabajó durante 15 años con Antonio Gasalla en varios ciclos televisivos con El Mundo de Antonio Gasalla y El Palacio de la Risa. En ese momento, el cómico no asistió al velatorio de la actriz y consultada por Mirtha Legrand, Mimí se había referido al tema diciendo que “debería haber ido”. Sin embargo, en esta oportunidad, Pons reconoció: “Ahora entiendo por qué no fue. Le hubiera hecho muy mal verla así. Le hubiera afectado mucho, eso es lo que creo”.

Este domingo por la noche, se producirá un nuevo encuentro y los espectadores podrán disfrutar de este momento en el que sus protagonistas lo definieron como mágico e inigualable. “Gasalla” se presenta de martes a domingos a las 21.30 horas.