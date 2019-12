Un equipaje que ya no es mochila Deportes 30 de diciembre de 2019 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA ARQUEROS./ Franco Armani y Esteban Andrada lucharán por la titularidad.

(Especial para LA OPINION). - Se agota el calendario, se caen las últimas hojas, pero siempre queda como en la borra del café, un mensaje para traducirlo y así mejorar ese plafón de buenos augurios para el próximo año.

Esto, siempre y cuando, los hechos nos avalen y nutran esa esperanza, y en este sentido infiero, que los resultados deportivos del equipo albiceleste a lo largo de 2019, en los diferentes planos de competencia, nos respaldan para amplificar una buena noticia como pronóstico.

Es necesario tener las referencias objetivas para esa construcción, ya sabemos qué por naturaleza futbolera, en cada uno de los hinchas de la Selección, se encuentra el mejor deseo para lo que viene, pero es imprescindible, sumarle datos y estadísticas irrefutables, para que esa confianza que parece restablecida, tenga un importante calado.

Se termina diciembre y la estela que deja este año, nos permite enriquecer la última mirada por una serie de acontecimientos, que le han permitido a Lionel Scaloni, plantar una base que le da sustento a su proyecto.

Esta tarea, que para nada esta concluida, se distingue fuertemente del panorama que teníamos, luego de la frustrante participación en el Mundial de Rusia, el año anterior.

Pero también es una buena terapia, el archivo de las cosas que tuvieron una influencia negativa y todo aquello que se derramó, después de la eliminación del equipo argentino ante los franceses en Kazán, ya pasó a cuarteles de invierno y el panorama actual, parece ser muy diferente.

El equipaje ya no es mochila, y esta metáfora, debería influir fuertemente, en las decisiones que tome el técnico y en la credibilidad, que las mimas generaran en sus activos protagonistas. Este imberbe jefe de equipo, para muchos un advenedizo, fue generando espacio de confianza entre los jugadores menos consagrados, para después, acomodarse al rescoldo de las sombras que proyecta Lionel Messi y su principal alter ego, el Kun Agüero, los sobrevivientes de la Generación Dorada.

Ya esta en marcha la era Scaloni, para muchos, otro milagro argentino y para otros, un buen atajo de Claudio Tapia, para escaparle, a esas dos partes, en las que se dividen las bibliotecas.



BASTA DE DILEMAS

Uno de los interrogantes que han perseguido a los últimos entrenadores, fueron los arqueros, o en todo caso, la falta de confianza que se traslado a la sucesión de Sergio Romero.

Scaloni también necesitó de tiempo para dirimirlo, pero en esta etapa de su gestión, el tema se muestra como terminado.

En ese aspecto vale decir que, mas que un mérito del técnico, la competencia doméstica, se alineó de tal forma, que terminó por entregarle en bandeja las respuestas a esos dilemas.

No es frecuente qué en el fútbol argentino, surja el mejor escenario para observar en determinados puestos, una disputa válida que se reduzca a ese ámbito, dejando a un costado lo que pasa en los torneos europeos, como sucediera en la última década.

Esteban Andrada y Franco Armani disputaron un torneo paralelo, al que sus equipos animaron; mientras ambos goleadores, se quedaban con los elogios de todos, después de cada partido de Boca y River, Scaloni quitaba de su anotador, otras opciones para definir los nombres en un puesto neurálgico, para toda estructura que presuma de protagonista.

Nuestro fútbol le ha dado soluciones inobjetables a esa incertidumbre y ya no hay polémicas, mas que las que pueden precipitarse, después que Scaloni tome la decisión de uno u otro, cuando por ejemplo, haya que jugar ante los ecuatorianos, el primer partido de las eliminatorias a partir de marzo.

A priori, Andrada por sus cualidades físicas en talla y flexibilidad y en lo técnico, con su ductilidad en el manejo de la pelota, parecería sacar una leve ventaja en la consideración del cuerpo técnico; sin embargo, la solidez y experiencia del casildense, interactúa en la cabeza de Scaloni, para la definición.

En cualquier caso, no se trata de aquel viejo dilema, por la falta de competencia de los arqueros convocados, que poco reflejaban solidez y autoridad.



DOS COLUMNAS FUNDAMENTALES

Messi y Agüero son los pilares en los que se apoyará la nueva estructura, pese al paso del tiempo y a las frustraciones por las carencias de títulos, el mejor jugador contemporáneo y el más destacado de esta década en el fútbol inglés, le dan el acuñado indiscutible de candidato, en las próximas competencias.

Messi, en su nuevo rol de caudillo y protector y Agüero, con su oficio intacto de resolver como nadie en espacio reducidos, seguirán acompañando esta etapa de maduración y exigencias que se avecinan, llevándose todas las presiones y las miradas del mundo del fútbol, juegue donde jugare la Selección Argentina.

La imagen del capitán cara a cara con Gary Medel en el Arena Corinthians, la tarde de su expulsión frente a los chilenos, es la que elijo, como foto final de este 2019, no por la controversia, sino, por la gestación del ese lado B que tanto estábamos esperando.