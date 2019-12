Se viene el Dakar 2020 Deportes 30 de diciembre de 2019 Redacción Por EN ARABIA SAUDITA

El próximo fin de semana, 5 de enero, se levantará el telón de una nueva edición del Rally Dakar. Arabia Saudita será el terreno por descubrir y esa será una de las razones por las cuáles se volverá aún más apasionante. Pero no será la única ya que habrá debutantes estelares que le anexarán un condimento extra a la travesía. A continuación, detallamos cinco motivos importantes de la competencia:

1 - Lucha de titanes en la categoría autos: con Sébastien Loeb y Cyril Despres ausentes en la categoría y con Stéphane Peterhansel teniendo que renunciar a estar presente finalmente con su esposa, la disciplina cuenta con muchos candidatos a quedarse con el tuareg. Giniel de Villiers, Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz, suenan como principales aspirantes aunque habrá que tener en cuenta otros invitados a la fiesta: Orly Terranova, Kuba Przygonski, Mathieu Serradori, Khalid Al-Qassimi, Bernhard Ten Brinke, Yazeed Al-Rajhi y hasta el debutante Fernando Alonso que buscará ser la gran sorpresa de esta edición.

2 - La entrega de los RoadBooks: en al menos cuatro etapas 15 minutos antes de que comience la competición para devolver a la carrera ese sentimiento de aventura. La prohibición del uso de los móviles responde a la necesidad de reducir el impacto de la tecnología en el desarrollo de la carrera, algo que promete seguir evolucionando con el paso de los años y la llegada de los libros de ruta electrónicos, estandarizados, desarrollados y entregados por la propia organización.

3 - El reinado de KTM en el Dakar: sigue siendo histórico y el hecho de continuar con el mismo núcleo duro nos deja entrever que puede que nada cambie el próximo mes de enero. El Honda Racing ya no es la única fuerza viviente que se enfrenta a los austríacos. También aparece Yamaha, que tiene graves problemas para terminar dos semanas de competición sin problemas, pero que cuenta con una formación de primer nivel. Husqvarna se ubica un escalón por debajo aunque no hay que descartarlos ya que entre sus filas está Pablo Quintanilla, un hueso duro de roer.

4 - Ante las ausencias de Gerard de Rooy y de Federico Villagra, Kamaz tiene por delante un terreno despejado: sin embargo, ha surgido la figura de los camiones bielorrusos de MAZ y un enfrentamiento que traspasa lo deportivo. El fabricante rojo tendrá la cabina retrasada que no han podido estrenar los hombres de la armada azul, una configuración que en el Ruta de la Seda ya demostró ser sobradamente competitiva.

5 - La oportunidad perfecta: de conocer una cultura completamente nueva y un país desconocido para muchos. Si bien los horarios serán muy diferentes a los de antaño, los incondicionales del rally-raid podrán contar en este caso con un buen repertorio de imágenes que se replicarán durante toda la jornada.

El Rally Dakar se apresta a vivir su primera aventura en Arabia Saudita, que albergará la primera edición de la competencia luego de cinco ediciones realizadas en Sudamérica. Apenas unos mil kilómetros y un Océano de por medio se acercó la prueba con el cambio respecto de su recorrido original, que abarcaba desde París, hasta Dakar, la capital de Senegal. Tras once ediciones, se decidió que la número doce se dispute en Asia, dejando atrás su recorrido original, llevado a cabo entre Dakar y París. El acuerdo por las próximas cinco, además de garantizar unos 13 millones de euros anuales, permitirá que la competencia completa se realice por las dunas del desierto saudita. Jeddah será el punto de partida de esta nueva edición, que se pondrá en marcha el 5 de enero y marcará el debut en el Dakar de Fernando Alonso (ex-bicampeón Mundial de F1) con Toyota. Además, la misma tendrá su fin el 18 del mismo mes en Al-Qiddiya, tras un total de 12 etapas. El 11 de enero será el único día de descanso para los pilotos en Riad, donde podrán recuperar energías para la continuación de la competencia, que se reanudará al amanecer del día siguiente. En esta edición competirán participantes de 53 países, divididos en cuatro categorías: motos, autos, cuatriciclos y camiones. Sin dudas, la total expectativa está puesta en el qatarí Nasser Al-Attiyah, último campeón en autos con tres coronas, en tanto que también competirá nuevamente el francés Stephane Peterhansel, bautizado como "El Señor del Dakar", gracias a sus seis títulos logrados en motos y los siete con autos.