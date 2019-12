Un mensaje alentador Deportes 30 de diciembre de 2019 Redacción Por A 6 AÑOS DEL ACCIDENTE DE SCHUMACHER

FOTO ARCHIVO CORINNA SCHUMACHER. "Michael está en las mejores manos", declaró la esposa del heptacampeón mundial de F1.

Este domingo 29 de diciembre se cumplieron 6 años del accidente que sufrió Michael Schumacher mientras esquiaba con su familia en el centro invernal de Meribel, donde golpeó su cabeza con una roca y sufrió graves lesiones. Desde ese momento poco se supo de su salud, pero en los últimos días, Corinna, su esposa, envió un mensaje de esperanza. “Las grandes cosas comienzan con pequeños pasos. Muchas partículas pequeñas pueden formar un gran mosaico. Juntos son más fuertes, y así es exactamente cómo las fuerzas combinadas del movimiento Keep Fighting hacen que sea más fácil alentar a los demás. Siempre he creído que nunca deberías rendirte y siempre deberías seguir luchando incluso cuando hay una mínima posibilidad”, expresó Corinna, esposa de Michael Schumacher.

La referencia de Corinne fue tomada como una grata noticia, haciendo suponer que el piloto alemán demuestra una franca mejoría sobre su estado de salud. "Está en las mejores manos y hacemos todo lo posible para ayudarlo. Solo estamos siguiendo su voluntad", indicó. "Estamos siguiendo la voluntad de Michael. Que es la de mantener un tema tan sensible como la salud en privado. Él lo hizo todo por mí. Nunca voy a olvidar a quién tengo que ser agradecida y ese es mi marido", aseguró Corinne, aportando una esperanza sobre la rápida recuperación.

Por su parte, el doctor Fayen manifestó también que siguen controlando estrictamente la salud del alemán: “Hay un plan de uno a tres años para el período de regeneración. Todavía lo visito ocasionalmente y hablo con la familia sobre cualquier progreso que veo. Ella [Corinna] ve las cosas muy claramente y hará lo posible para mejorar la condición de su esposo".



ESPERANDO EL MILAGRO

En cada rincón del mundo hay siempre una oración destinada a la pronta recuperación de Michael Schumacher, quien desde el 29 de diciembre de 2013 no ha vuelto a despertar tras el accidente que protagonizó mientras practicaba en una pista de esquí en los Alpes, cuando se cayó y golpeó muy fuerte con su cabeza con una roca. Debido a ello, el heptacampeón y más ganador de Fórmula 1 sufrió lesiones considerables en su cerebro, que obligaron a mantener en un estado de coma inducido, primero en una clínica francesa de Grenoble, y luego en su residencia de Glend, en Suiza, en donde se encuentra en la actualidad y rodeado de su mujer Corinna y sus hijos Gina-María y Mick; con este último estaba esquiando al momento del incidente. Desde el primer momento, el secretismo ha cubierto la convalecencia del astro alemán, quien además de su familia cuenta con un ejército de personal médico y de seguridad. Tan solo unos pocos de sus antiguos amigos lo visitan. Entre ellos figuran Ross Brawn, con quién ganó sus siete títulos en Benetton y Ferrari, y con quien levantó la escudería Mercedes, que ahora domina con total autoridad la F-1.

Mientras, los 'paparazzi' (fotógrafos) se han convertido en una pesadilla rutinaria para la familia Schumacher, que solo quiere dejar que Michael se recupere y viva en paz. Para combatir esa falta de información que alimenta el interés de los furtivos, la familia lanzó la iniciativa 'Sigue luchando', al tiempo que abría cuentas en las redes sociales, como ocurrió hace unas semanas en Twitter, con @Schumacher.