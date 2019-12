Un lindo problema para Trullet con los delanteros Deportes 30 de diciembre de 2019 Redacción Por Con la llegada de Barreyro, la BH tiene una gran oferta para los puestos de ofensiva.

FOTO ARCHIVO LEONARDO OCHOA EMIR IZAGUIRRE CRISTIAN NUÑEZ GUIDO BARREYRO

Cuando se hizo un análisis de porqué no se pudo dar el ascenso de Ben Hur este año, o qué déficit pudo haber tenido el equipo que se quedó en la instancia previa por el ascenso ante Achirense, se coincidió en que la falta de un gran goleador fue determinante en comparación con otros equipos que consiguieron subir al Federal A. Leonardo Ochoa y Gabriel Giacopetti, con 5 goles, fueron los principales artilleros.

Para citar un ejemplo, Central Norte de Salta -que fue uno de los ascendidos- tuvo dos de los principales goleadores de la competencia: Fabricio Reyes 16 y Diego Núñez 13. Este último es una de las contrataciones más importantes del Lobo para el venidero torneo previsto en su comienzo para el 2 de febrero.

Cuando el ex jugador de los "Cuervos salteños" arribó, ya estaba Emir Izaguirre como una de las caras nuevas para afrontar su segunda experiencia en el Parque. Y muchos pensábamos que con Ochoa más Gastón Martínez Cortéz, ahí se frenaba la búsqueda de delanteros. Pero evidentemente había un interés firme por contar con Guido Barreyro, que más allá que la BH pudo pasar a San Jorge en el torneo pasado, había dejado una muy buena impresión.

El "Tanque" que llega desde Misiones fue confirmado el sábado por el Club de manera oficial y por lo tanto, desde el 6 de enero el entrenador Carlos Trullet tendrá un arduo trabajo, o un lindo problema como les gusta decir a los técnicos, en cómo acomodar las fichas del medio hacia adelante en su equipo.

Viéndolo desde afuera, es una tentación tener al menos 3 de estos atacantes de movida. A priori, daría la sensación que Ochoa, Barreyro y Núñez (siempre en una lógica de que todos estén en su plenitud física y futbolística) podrían tener un poco más de opciones, que Izaguirre y Martínez Cortés. Pero no olvidemos que la parte fundamental de la pretemporada será en enero y allí el DT evaluará los rendimientos.

No obstante, para que puedan jugar tres delanteros como titulares habrá que analizar detenidamente el dibujo táctico a implementar. Se sabe que a Trullet siempre le ha gustado utilizar la línea de tres en el aspecto defensivo y eso podría clarificar el panorama, tratando de acomodar un medio campo con cuatro jugadores para así quedar 3-4-3. Igual, en la zona de volantes hay varios con características más ofensivas que defensivas así que no será sencillo: Joaquín Castellano, Marcos Quiroga, Marcos Valsagna, Ignacio Forni o el propio Lucas Quiróz, que podría definirse como un enganche. Encontrar el equilibrio para el DT será otro lindo desafío.

Pero si de buscar el ascenso se trata, achicar lo más que se pueda el margen de error es fundamental. Por eso los dirigentes y el cuerpo técnico trataron de ir a lo más confiable posible para alimentar esa gran aspiración.