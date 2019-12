"Vengo a buscar el ascenso" Deportes 30 de diciembre de 2019 Por Mario Cabrera Marcos Cordero, una de las caras nuevas del elenco juliense, habló de sus objetivos a partir del próximo año.

FOTO J. BARRERA NUEVA ETAPA. Marcos Cordero comenzó su ciclo en el León rafaelino.

Marcos Cordero es una de las 10 caras nuevas que ha sumado, hasta el momento, 9 de Julio con vistas al Regional Amateur 2020. El arquero surgido en Ben Hur y con pasado en San Telmo en la Primera B Metropolitana, llegó al León rafaelino proveniente de Sportivo Norte, donde tuvo una destacada actuación, lo que le permitió ser observado por Marcelo Werlen y compañía para reforzar el plantel juliense que fue protagonista del certamen local. Cordero ha enfrentado al '9' en varias oportunidades en el antiguo Federal B y en esta ocasión, enfrentará al club que lo vio nacer como futbolista. En diálogo con LA OPINION, el rafaelino, de 24 años, comentó a su llegada a la institución de calle Ayacucho, que "estoy muy contento con esta posibilidad de jugar en 9 de Julio, donde en esta oportunidad el club tratará de ser protagonista del Regional, y porque no buscar y soñar con el ascenso. Siempre voy a defender a muerte la camiseta que me ponga, porque uno se apega mucho a los colores. Más allá de que me he formado en Ben Hur, hoy me debo al '9' y a Ben Hur lo voy a querer pasar por arriba (risas). La idea que tiene la dirigencia juliense y la del cuerpo técnico, que es la de ser protagonista, fue lo que me llevó a estar en esta institución, que anduvo muy bien en los torneos liguistas y está muy ilusionada con pegar el salto". Sobre su experiencia en Buenos Aires y en barrio Barranquitas, expresó que "en San Telmo no pude jugar mucho, solo 4 partidos como titular. Después se cambió el técnico y pasé a ser suplente. Estuve 2 años y las cosas allá se hacen a pulmón. Después me tocó volver a la ciudad, donde Sportivo me abrió las puertas y gracias a Dios pude tener continuidad. Por suerte anduvimos bien, se hizo un buen torneo pero no nos alcanzó para conseguir el título. En este sentido, nos faltó un poquito más de convicción y me dolió mucho no poder dar la vuelta. En el partido más importante, justamente ante el '9', nos pasaron por arriba y no pudimos aprovechar esa oportunidad, ya que si ganábamos hubiéramos quedado primeros y tal vez la historia hubiese sido otra". No obstante, Cordero también lo tendrá en el cuerpo técnico juliense a Gustavo Giorgi, el nuevo asistente de Werlen y su entrenador en el Negro. "Gustavo trabaja con mucha intensidad y se va a ser notar. Le gusta laburar muchísimo, hace mucho hincapié en el rival y al '9' le va a venir muy bien. Espero que hagamos un buen torneo y que seamos protagonistas". A su vez, también se refirió a pelear el puesto con Julián Maina, uno de los referentes del plantel juliense. "Julián es íntimo amigo mío, así que va a ser una competencia linda y sana, donde uno más se exprime, aprende y quiere mejorar. Sé la clase de persona que es y también la clase de jugador y ojalá el 2020 sea muy bueno para los dos". Por último, habló sobre el Regional que se viene, que cada vez es más duro y profesionalizado, ya que muchos jugadores con pasado en Primera van a ser partícipes de varios equipos, uno de ellos Ben Hur. "En los papeles previos, Ben Hur se ha armado muy bien, con jugadores de jerarquía, y va a ser un lindo mano a mano con el '9' si es que estamos en el mismo grupo. Igual, 9 de Julio no se ha quedado atrás y tiene mucho prestigio, y los jugadores que han llegado tienen sangre y no nos vamos a dejar pasar por arriba por ningún equipo. No obstante, la Liga rafaelina tiene jugadores de buen nivel que tranquilamente pueden jugar en otro nivel de competencia. El mismo '9' y Ben Hur lo han demostrado, al igual que otros equipos".



VUELVEN EL 2

El próximo jueves 2 de enero, 9 de Julio retomará la pretemporada de cara al TRA 2020. Ese día, se espera que se sumen algunas caras nuevas importantes que se confirmaron días atrás, como los ex Atlético Nahuel Speck, lateral, y Luciano Pogonza, volante, el delantero Brian Noriega, ex Ben Hur y Talleres entre otros, Maximiliano Martínez, lateral proveniente de Cosmos, y Ezequiel Saavedra, volante central ex Libertad y BH. Previamente, ya había entrenado hasta el pasado 20 de diciembre el arquero Marcos Cordero; los defensores Sebastián Mandrile y Martín Albertengo, el volante Andrés Mandrile y el atacante Nicolás Peralta. Cabe señalar que está en tratativas otro ex jugador de Ben Hur, el volante Santiago Paz, con quien se podría llegar a un acuerdo definitivo antes de fin de año.