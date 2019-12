Fuertes cruces por los datos sobre la pobreza Nacionales 30 de diciembre de 2019 Redacción Por ENTRE LA UCA Y EL EX TITULAR DEL INDEC

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ex titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Jorge Todesca, cuestionó ayer al titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, por poner en duda el dato de pobreza del INDEC.

"Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo", señaló Todesca, luego de que Salvia anticipó una brecha entre su medición y la que difundirá el organismo nacional.

El pasado sábado, el titular del Observatorio de Deuda Social de la UCA advirtió que la pobreza del INDEC llegará al 34,1% en su próximo informe, el cual tendrá datos del tercer trimestre de este año.

La estimación refleja una importante brecha entre la medición oficial y la que realizó la UCA, que estimó en los últimos días de gobierno de Mauricio Macri que la pobreza se ubica en torno al 40,8%.

"Es un aumento significativo de la brecha, pero nosotros ratificamos los resultados de nuestra medición", expresó Salvia al diario La Nación.

Frente a estas proyecciones de la UCA, el ex titular del INDEC consignó a través de la red social Twitter: "Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto y revela un sesgo autoritario".

En declaraciones a Radio 10, Salvia remarcó que "extrañamente para el INDEC", la pobreza alcanza el 34% "con un contexto de devaluación y caída del salario real". "En el segundo trimestre 36,6% de pobreza dio el INDEC. ¿Tercer trimestre le da por abajo del primer trimestre y el segundo? Es muy raro en el contexto que se vivió", concluyó.

Todesca, que estuvo al frente del organismo durante la gestión de Macri, dejó el cargo para ser reemplazado por el ex diputado nacional Marco Lavagna luego de un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y el líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna.