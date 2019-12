El Gobierno ofrece una señal a los mercados Nacionales 30 de diciembre de 2019 Redacción Por Pagará vencimientos de US$ 850 millones por dos bonos, uno es el de 100 años.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Gobierno informó que cumplirá esta semana con el pago de vencimientos por US$ 850 millones de dos títulos de deuda, uno de los cuales es el bono a 100 años lanzado en 2017 por la administración de Mauricio Macri.

El cumplimiento de estas obligaciones había estado en duda en medio de la renegociación de deuda iniciada por la nueva administración, que abrió un período hasta el 3 de enero próximo para recibir propuestas de acreedores con el fin de renegociar vencimientos ante la exigida situación de caja que tiene el Tesoro.

La decisión de saldar los cupones de estos títulos se conoció a través de avisos de pago publicados por el Tesoro Nacional y enviados a la Bolsa de Comercio porteña.

Los vencimientos de esta semana son dos: US$ 752 millones de bonos Discount y US$ 98 millones correspondiente al publicitado título a 100 años ideado por Luis Caputo mientras era ministro de Finanzas.

Ese título, llamado "Bono centenario", fue incluido entre las "10 peores inversiones de la década" en un ranking elaborado por la agencia especializada Bloomberg.

A mediados de 2017, Caputo tomó US$ 2.750 millones con vencimiento en 2117 y un rendimiento del 7,917%, en una jugada que algunos en el mercado juzgaron innecesaria, sin saber que la Argentina se quedaría sin financiamiento meses después.

La decisión del gobierno actual de pagar los vencimientos se estima que continuará mejorando el clima financiero, que comenzó a virar a favor del nuevo gobierno tras la rápida aprobación de la ley de emergencia, que aportará entre US$ 6.500 millones y US$ 8.000 millones al Fisco para robustecer las cuentas públicas del 2020.

Los hechos fueron acompañados por definiciones políticas que fueron del agrado del mercado, en especial cuando el presidente Alberto Fernández no tuvo inconvenientes en admitir que su administración estaba encarando un "ajuste", pero esta vez para que lo afronten "quienes pueden hacerlo".

Analistas de mercado y fondos de inversión destacan que el mandatario demostró estar dispuesto a subir impuestos y congelar temporalmente jubilaciones y pensiones, con el fin de "ordenar las cuentas" y posicionarse en mejores condiciones para encarar la reestructuración de la deuda con el FMI y los tenedores privados de títulos soberanos.

También elogian que el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya indicado que la estrategia será "seguir pagando los vencimientos en la medida en que haya una negociación para evitar un default".

Este lunes el Tesoro pagará USD 98 millones de intereses del Bono Internacional de la República Argentina en Dólares 2117, el "Bono Centenario", que está íntegramente en manos de tenedores privados.

Entre lunes y martes, último día del 2019, afrontará un compromiso mucho más desafiante, cuando salde vencimientos por US$ 752 millones de bonos Discount.

Esos títulos descuento -ambos de renta fija- son los denominados DIAO U$S 2033 (Ley Argentina) -que vence este lunes y cerró a $ 6.885 el viernes-, mientras el martes será el turno del DICY US$ 2033 (Ley Nueva York), cuyo último cierre fue de $ 6.000,50.

En el mercado sostienen que el tiempo límite para la renegociación de deuda será hacia fines de marzo próximo.

Es que en abril vuelven los vencimientos fuertes de bonos soberanos, y resurgirán las dudas sobre si el gobierno podrá cumplir.