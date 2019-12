Piñera: "lo peor de la crisis chilena ya pasó" Internacionales 30 de diciembre de 2019 Redacción Por TRAS 70 DIAS DE PROTESTAS

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró ayer que "lo peor de la crisis ya pasó" luego de 70 días de protestas en aquel país contra su Gobierno, mientras que reconoció que "en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados" por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

A su vez, anticipó que en los próximos días dará tres anuncios: la reforma de pensiones, la de salud y la convocatoria a construir una "hoja de ruta" para definir en un gran acuerdo transversal el futuro de los años siguientes.

"Antes del 18 de octubre teníamos un programa de Gobierno que era básicamente que Chile lograra un desarrollo y un progreso integral, no sólo económico, también en el campo de los valores, de la cultura. Después de ese día, los principios y los valores no han cambiado, pero Chile cambió, los chilenos cambiamos, el Gobierno cambió y este presidente también", afirmó Piñera en una entrevista con el diario "La Tercera".

Sobre los próximos anuncios para dejar atrás la crisis, explicó que primero habrá "una gran reforma al sistema de pensiones que favorezca a la clase media, a las mujeres y a los adultos mayores".

Además, se refirió a una modificación en el sistema de salud "para mejorar el acceso, calidad y la dignidad de la salud que reciben las personas".

"Y la tercera gran prioridad que tenemos es acordar con la sociedad, con los partidos políticos, con la sociedad civil, una hoja de ruta para la década que va a comenzar en unos días más, que nos permita seguir avanzando en las grandes prioridades de los chilenos: empleo, salarios, salud, educación y seguridad ciudadana", añadió el mandatario.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Piñera reconoció: "Estoy consciente de que en algunos casos los derechos humanos no fueron respetados, fueron abusados o atropellados por mal criterio o por uso excesivo de la fuerza".

En ese sentido, continuó: "En todos esos casos, el Gobierno hizo lo posible para que los antecedentes fueran investigados por las instituciones a través de sumarios internos, pero, además de eso, que todos se pusieran a disposición de la fiscalía para que los investigara y el Poder Judicial los juzgara".

"Cuando los carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla. ¿Significa eso que todos actúan dentro del marco de la ley? No. Estoy consciente de que algunos no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos", insistió.

No obstante, remarcó: "Tenemos 60.000 carabineros en nuestro país y, por lo tanto, no confundamos la acción condenable y repudiable de algunos, con lo que es la institución".

Por último, el presidente chileno envió un mensaje a la población: "Estoy convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el 2019 y, además, estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos".