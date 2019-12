“Hay emergencia, da cuenta de una situación de crisis” Policiales 30 de diciembre de 2019 Redacción Por DICHO POR EL MINISTRO DE SEGURIDAD, MARCELO SAIN

“Hicimos un cuadro de situación de la administración y nosotros vemos que hay un problema muy serio. Nos encontramos con un Ministerio extremadamente débil, sin capacidad administrativa, ni de conducción político institucional de la Policía. Nos queda claro que la fuerza policial se autogobernaba porque el circuito político institucional era inexistente en cuanto a capacidad de gestión”. afirmó Sain.

En este sentido, el ministro manifestó que "estamos en emergencia y esto da cuenta de una situación de crisis que no tiene que ver con un escándalo en los diarios sino con un desmanejo en los asuntos públicos, porque evidentemente acá hacían otra cosa, construían sus carreras políticas pero la gestión de la Seguridad Pública acá estaba completamente ausente”.

“Hay factores claves que son los intendentes y las intendentas, los gobiernos locales son protagonistas de la cotidianeidad en materia de seguridad pública, invierten mucho pero trabajan de manera desconectada con el Ministerio, y queremos trabajar de manera convergente con ellos”, amplió el titular de la cartera de seguridad.

“Vamos a hacer un informe completo de la situación para febrero, pero mientras tanto, estamos elaborando una serie de diagnósticos que van dando cuenta de forma parcial del estado de situación", finalizó Sain.



REGLAS DE JUEGO

El ministro Sain dejó en claro en un mensaje, algunas reglas de juego hacia los 19 jefes de Unidades Regionales de Policía que funcionan en territorio santafesino, lo cual fue adelantado en LA OPINION edición digital.

Estos son algunos de los lineamientos que Marcelo Sain, habría expresado en presencia de los policías designados jefes, según se lee en la versión online de este Diario.

* "No me gusta que la calle me la manejen los delincuentes", "quiero que les quede claro que los senadores no son jefes de Policía. Se acabaron las jefaturas de Policía paralelas". "Tenemos años de experiencia en esto. Ustedes sabrán lo que hacen, pero no los vamos a defender ni por la malversación de un cucurucho de helado", "los a defender a muerte a ustedes en la medida que ustedes cumplan"; "cuando haya dudas levanten el teléfono. Dudas tenemos todos, van a tener en nosotros compañeros de trabajo".

* "Vamos a iniciar un trabajo de revisión de la institución policial. No los vamos a tirar por la ventana. Tienen un crédito por el tiempo que les toque conducir esto, que es un crédito como el mío. Porque tenemos responsabilidad política. Yo el mes que viene puedo estar afuera. Ustedes también. Tenemos que tener conciencia del lugar que ocupamos".

* "No me gusta que la calle me la manejen los delincuentes. La Policía debe manejar la calle. Policía que no maneja su organización y no maneja la calle no es policía, es personal administrativo estatal. Lo digo desde la cultura policial y no desde el reglamento. Policía es la que ejerce y controla todo lo que pasa. Lo que notamos acá es que hay una enorme desidia. Hay jefes a los que les da lo mismo mandar o no mandar. Es raro eso. ¿Por qué es eso? Porque no quieren tomar decisiones. Cuando uno decide elige y cuando elige se tiene que hacer responsable. Conducir es eso. Los elegimos para que ustedes elijan. Tengo estas opciones, dentro de estas opciones no puedo resolver todo".