El Destacamento de Bomberos en el PAER se inaugurará en febrero Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Después de muchas gestiones que dieron sus frutos, está ejecutándose la última etapa de la obra del Destacamento de Bomberos que funcionará al lado del Salón de usos múltiples del PAER, en lo que es una de las colectoras de ruta 34 y que linda con Avenida Perón.

FOTO LA OPINION FALTA MENOS. La obra que se ejecuta en la zona de acceso al PAER.

Sin lugar a dudas tuvieron que suceder hechos que desnudaron la falta de previsibilidad respecto un plan de contingencia, ante un incendio de grandes proporciones como lo fue hace algo más de un año el de la empresa Sueño Dorado. Ya había ocurrido años atrás el de la colchonera Limansky y las promesas hechas en ese momento solo quedaron en eso y volvieron a mostrar el oportunismo político por sobre una determinación política para dar respuestas a una necesidad evidente.

Pero los empresarios que forman parte del área industrial de la ciudad siguieron gestionando y reclamando por lo que ya se había prometido y a finales de 2018 el gobernador Miguel Lifschitz junto a la entonces ministra de la Producción, Alicia Ciciliani recogieron el guante y nuevamente prometieron el aporte de fondos para esa obra.

En marzo de 2019, los 6 millones destinados a la construcción del Destacamento de Bomberos Zapadores llegaron a la ciudad y a partir de ese momento se definió el proyecto, se desarrollaron reuniones con las diferentes instituciones, funcionarios locales y provinciales y los representantes del PAER, y la obra se puso en marcha.

Hoy la cuestiones climáticas demoraron su culminación pero quienes transiten por ese sector de la ciudad ya podrán observar que el Destacamento está prácticamente terminado y en febrero será inaugurado formalmente; quizá incluso con la presencia del gobernador electo, el rafaelino Omar Perotti, que conoce bien la importancia de dotar de infraestructura al sector industrial de Rafaela, al igual que a esta parte de la ciudad que es atravesada por la Ruta Nacional 34, con la complejidad que esta tiene en sí misma y los riesgos que conlleva.

Por otra parte, además de los 6 millones que aportó la provincia, el municipio hizo un aporte de $ 500.000 que se utilizaron para hacer obras complementarias como cordones y desagües. A su vez hay un decreto firmado por el intendente Luis Castellano, -que sólo debe efectivizarse-, para entregar otros $ 200.000 en cuatro cuotas de $ 50.000.

En tanto hay un fondo que crearon todos los frentistas de Av. Perón que no se usó y está disponible para concretar los detalles que falten en el edificio, y que ese dinero ronda los $ 600.000.



EL SUEÑO CUMPLIDO

“Estamos en el proceso del cerramiento de toda la estructura y el próximo paso es colocar las aberturas, todo va como estaba previsto y entre mediados y finales de febrero ya se estaría en condiciones de inaugurar la obra”, señaló Ricardo Scalenghe, presidente de la Asociación Parque Industrial de Rafaela (APIR).

Scalenghe mencionó que se han agilizado los trabajos en este último tiempo y que en los primeros meses se realizaron todas las tareas que no se ven y se hacen puertas adentro, como la parte de cálculos, revisión del esquema de lo que debe tener el Destacamento y para eso se concretaron muchas reuniones con la gente de Bomberos Zapadores. “Nosotros teníamos un proyecto general que después se fue puliendo, porque hay que tener en cuenta que los bomberos viven 24 horas allí y tuvimos que terminar de delinear todos esos temas, eso fue lo que más nos demoró pero cuando pudimos empezar a ponerle ritmo a la obra se avanzó muchísimo”.



LA IMPORTANCIA PARA

EL PARQUE INDUSTRIAL

“Nosotros tenemos medido y lo hicimos con la misma gente de bomberos que desde donde está el cuartel hoy para llegar al sector del PAER hay 35 minutos que es muchísimo tiempo en el caso de que ocurra un siniestro. Creemos que este lugar fue elegido estratégicamente con la gente de bomberos y de la municipalidad para llegado el caso, se pueda acudir a cualquier evento que ocurra aquí en el área industrial, -porque esto ya se constituye en todo un sector industrial, en suelo industrial propiamente dicho-, de manera muy rápida”, explicó el presidente de APIR.

Scalenghe recordó que las gestiones para lograr tener este Destacamento, comenzaron hace más de 15 años. "Nosotros siempre pensamos que era necesario contar con este espacio antes de que existiera el PAER y después cuando ya estaba constituido el Parque Industrial nos dimos cuenta de la importancia que este sector de servicios iba a tener no sólo para los industriales que están instalados aquí, sino para toda la ciudad que ha crecido muchísimo”.



POR AHORA

SOLO BOMBEROS

En un primer momento cuando se planificó la instalación de un Destacamento en el sector industrial se pensó en contar con los servicios de Bomberos Zapadores y también del Servicio del 107, así se diagramó el edificio.

Lo cierto es que en febrero cuando se inaugure este lugar, en una primera etapa lo que está confirmado es que será ocupado por alrededor de 15 bomberos.

“El lugar está planificado para que puedan estar tanto bomberos como gente del servicio de emergencias 107, esto se había hablado en un primer momento y después no nos dijeron más nada y no prosperó por alguna razón que desconocemos”, explicó Scalenghe.