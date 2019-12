¿Tevez continuará en Boca? Deportes 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El hermano de Carlos Tevez, quien suele muchas veces oficiar de vocero del futbolista a través de redes sociales, negó que el delantero haya charlado con Juan Román Riquelme y acordado su continuidad en Boca Juniors.

"Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas, nadie lo ha llamado todavía , lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano", escribió Diego Tevez en su cuenta de Twitter.

De esa manera, la restó crédito a una publicación del diario "Olé", que aseguró en su última edición que Riquelme había mantenido una charla telefónica con Tévez, durante la cual acordaron la continuidad del futbolista en Boca.

En el mismo sentido se expresó el representante del jugador, Adrián Ruocco, quien en declaraciones formuladas a NA, negó contacto alguno para renovar el vínculo del "Apache" con la institución, que expira el 31 de diciembre.