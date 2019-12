Al cerrar el año, Calvo destacó una vez más la fortaleza del diálogo Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Al mantener un encuentro con periodistas de Rafaela y la región, Calvo dijo que a través del diálogo las diferencias le dejaron lugar a las coincidencias en el Senado provincial para darle media sanción, el viernes, a la reforma tributaria y las leyes de emergencia.

FOTO LA OPINION ALCIDES CALVO. Presidió una reunión con la prensa y entregó un reconocimiento a René Zanatta.

Tras participar de una suerte de maratón legislativa en Santa Fe entre jueves y viernes, que implicaron 28 horas de negociaciones entre el Poder Ejecutivo provincial y legisladores de ambas cámaras para consensuar el texto de la reforma Tributaria y las leyes de emergencia que permitió la media sanción en el Senado, Alcides Calvo compartió ayer al mediodía en Rafaela un encuentro con la prensa a modo de despedida del año. Aunque también aprovechó el momento para entregar un reconocimiento al inoxidable René Zanatta por haber marcado un nuevo récord de velocidad en el Autódromo local a bordo de una moto de alta cilindrada, que se cristalizó a través de un proyecto aprobado en la Cámara de Senadores durante la última sesión del año, el viernes por la tarde.

En su informal mensaje, Calvo destacó "la importancia del diálogo para alcanzar consensos entre legisladores provinciales y el Poder Ejecutivo que permitió la media sanción en el Senado de leyes necesarias para el gobierno de Omar Perotti". "Había diferencias, pero con disposición se avanzó hasta el punto de sellar acuerdos", enfatizó.

"Para mí y todo mi equipo de trabajo es un placer este contacto con toda la prensa de la ciudad y de la región. Creo que lo fundamental es encontrarnos en estas fechas especiales, que tal vez tiene un condimento especial por el momento que vive la Argentina, la Provincia y cada uno de los pueblos y ciudades que forman parte de este territorio. Pueden pasar momentos difíciles, pero lo esencial es seguir manteniendo este tipo de espacios de encuentro y de diálogo", subrayó el senador provincial por el departamento Castellanos.

En su agenda de actividades, el legislador acostumbra a cerrar cada año de gestión parlamentaria con reuniones a las que invita a sus "contrapartes": intendentes, presidentes comunales y la prensa. "Hace muy pocos días hemos realizado una reunión de este tipo con intendentes y presidentes comunales, con una asistencia del 90% tanto de autoridades salientes como entrantes. Hoy es el turno de compartir un mensaje con los trabajadores de prensa, los representantes de los medios de comunicación que cumplen un rol tan importante en informar a los ciudadanos", sostuvo Calvo.

Antes de llegar al Toribio Bar, donde ayer al mediodía se realizó el encuentro con los periodistas, el senador por Castellanos mantuvo una nueva charla telefónica con su par del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, del Frente Progresista. Es que si bien el Senado terminó su labor el viernes, todavía queda la extraordinaria de la Cámara de Diputados convocada para este lunes a la tarde con el objetivo de tratar los proyectos que llegan con media sanción por parte de los senadores. Y todavía quedan consensos por construir en torno a las leyes que declaran cuatro emergencias en la Provincia de Santa Fe. "Hay acuerdo para que la Cámara de Diputados convierta en ley la Tributaria, pero no hay certezas sobre lo que pueda pasar con las leyes de emergencia", admitió Calvo, protagonista al igual que Lifschitz a la hora de negociar y encontrar coincidencias.

"Recién terminé de hablar con un hombre de la oposición como es el senador Felipe Michlig, del departamento San Cristóbal, que fue uno de los tantos artífices para que se pudiera lograr lo conseguido, la media sanción de la ley tributaria y las leyes de emergencia. Todos sentimos que perdimos algo y ganamos algo, fueron 28 horas de negociaciones complejas pero siempre en el marco de respeto y convivencia", remarcó Calvo.

Después de elogiar a los jóvenes integrantes del equipo de gestión de la senaduría, y también a Jorgelina Basano como senadora suplente, el legislador dijo que "la función que cumplimos, si bien es un trabajo, la cumplimos con muchísimas ganas, con pasión, actitud y seriedad". "A veces nos preguntan por qué nos mantenemos en el tiempo, ya que estoy cumpliendo 20 años como senador. Creo que es por una sola cuestión, porque le ponemos actitud, dedicación y estamos dispuestos a dar y brindar", expresó Calvo que habla en plural integrando en el discurso a sus colaboradores.

En una suerte de mini balance del 2019, indicó que "fue un año muy intenso, exigente, con muchísimas actividades" aunque destacó por encima de todo la asunción de Omar Perotti como gobernador de la Provincia. "Para nosotros el 11 de diciembre fue especial por haber alcanzado un objetivo completo, con Luis (Castellano) en la Intendencia, en mi caso por acceder al sexto mandato consecutivo como senador para representar con orgullo y responsabilidad al departamento Castellanos y a sus 46 localidades y fundamentalmente por el hecho de que un rafaelino llegó a la Gobernación de la Provincia".

Calvo echó mano de un anecdotario personal y recordó cuando a mediados de los años 80 se desempeñaba en la administración pública provincial sin haber logrado aún el título de contador público. En ese tiempo, ya se encontraba con Omar Perotti, quien cumplía funciones en el Ministerio de la Producción. "En uno de esos encuentros Omar me dice que quería ser gobernador de la Provincia, era 1988 o 1989. Pasaron muchas cosas, fuimos creciendo y este año alcanzó ese gran objetivo. Y que ojalá no sea el último objetivo, que siga creciendo porque me parece que es el verdadero sentir del rafaelino, de los hombres y mujeres de todo el departamento que hacen el día a día a toda la región", recordó. Más de un periodista se preguntó a qué se refería el senador cuando habló de otro objetivo. ¿La presidencia de la Nación tal vez?

En el final de su mensaje, Calvo invitó a dar un paso al frente a René Zanatta, Nicolás González y René Gagliesi, los invitados especiales del encuentro. Fue para entregar el reconocimiento del Senado santafesino a la proeza de Zanatta en el circuito rafaelino -ver pág. 30-. Hubo palabras del motociclista récord y luego solo quedó tiempo para levantar la copa y brindar por el 2020.