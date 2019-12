Malestar en policías santafesinos, tras conocerse artículos de una ley Policiales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Un presunto malestar de uniformados de la Policía provincial, ganó trascendencia extraoficial en algunos medios periodísticos, y los que ocurriría mañana en la Cámara de Diputados los dejaría satisfechos, o bien rumiando con inocultable malhumor.

En distintos cuadros policiales de la Provincia, tras conocerse el tenor de algunos artículos de un paquete de leyes impositivas y de emergencia, que obtuvo el pasado viernes media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia -y que será tratado mañana en la Cámara de Diputados, donde el peronismo no posee mayoría-, se escucharon voces de disconformidad y malestar.

Y esto último está directamente relacionado a lo atinente a la seguridad. (Ver nota en esta página).

Por otra parte, algunas versiones circulantes en la capital santafesina, dan cuenta de que en Diputados la oposición le cerraría toda posibilidad al ministro de Seguridad de tener discrecionalidad absoluta sobre reformas policiales, apuntando la mira a que el punto más crítico estaría direccionado a poner en peligro la estabilidad laboral de muchos policías.

En dichos cuadro policiales se argumentaría el temor de que se atente contra la estabilidad laboral, frente a una ley que "disfrazada" con atuendos de una "necesidad de emergencia en seguridad", avale una purga indiscriminada de uniformados.

Por otra parte, se menciona que legisladores de la oposición no darían facultad alguna a Marcelo Saín para que "haga y deshaga" con una pretendida nueva estructura policial, enmascarado en una ley donde se hace presente la discrecionalidad para aplicar disponibilidades y cesantías.



"PAREN ESTA LOCURA"

La frase del subtítulo de esta nota se habría escuchado en boca de un oficial con jerarquía y cargo de relevancia, y sería tenida en cuenta en el recinto de Senadores por parte de legisladores de la oposición.



¿COMPLICIDAD?.

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINION, no serían pocos los policías que hace días celebraron la designación de Víctor José Sarnaglia como jefe de la Policía de Santa Fe, que estarían defraudados con quien fue mencionado como "incorruptible" y ahora con su "silencio de radio" avala un desguace de recursos humanos de la institución.



LO QUE PASARIA

Según la fuente en la que se abrevó, un freno a la ley de emergencia en la jornada del lunes 30 de diciembre, atentaría con la puesta en funciones de la subcomisario Mariana Olivieri al frente de un organismo que reemplazará a la ex-Asuntos Internos (policías que investigan a sus pares), y al comisario inspector Maximiliano Bertolotti en el comando de la Agencia que reemplazará a la Policía de Investigaciones.

Esto sería así, como consecuencia de que en la ley de emergencia se disponen ascensos extraordinarios, sin pasar por ningún proceso de evaluación o selección, instancia considerada antijurídico.