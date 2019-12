Justo reconocimiento al piloto René Zanatta Deportes 29 de diciembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux LO ENTREGO EL SENADOR ALCIDES CALVO

FOTO LA OPINION GENTE TUERCA. El senador Alcides Calvo junto a René Gagliesi, el distinguido René Zanatta y Nicolás González, en el agasajo realizado en Toribio Resto-Bar.

En oportunidad de realizarse ayer el brindis que propuso el senador Alcides Calvo, para agasajar al periodismo local y de la región (ver página 4), hubo un momento destinado al reconocimiento de un deportista rafaelino que estableció, el pasado 17 de diciembre, un récord de velocidad en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

El legislador, convocó en primer término a René Gagliesi y Nicolás González, destacando sus participaciones en el deporte motor.

En el caso de Gagliesi, por su trayectoria en competencias de regularidad y por sus méritos en el plano dirigencial.

El "Flaco" sigue incursionando con muy buen suceso en la especialidad con su impecable cupecita Chevrolet 1938, sin duda, uno de los vehículos más emblemáticos de esta ciudad.

Por el lado de González, el senador reconoció su actuación en el Turismo Carretera, que lo vio participar en las últimas cuatro temporadas, al mando del Torino del equipo A&P Competición.

"Nico" también ocupó su lugar en el improvisado escenario, acompañando el festejo que propició Calvo, en esta ocasión en Toribio Resto-Bar.

Finalmente, llegó el momento de invitar a René Zanatta -estuvo con su hija "Gigi"- para entregarle una merecida distinción.

La misma expresa lo siguiente: "La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe declara de su interés y reconoce al motociclista rafaelino René Zanatta, quien con 62 años, rompió el récord de velocidad final en el autódromo 'Ciudad de Rafaela", logrando una marca de 309,544 Kmh. Sala de Sesiones, 26 de diciembre de 2019".

Esa marca, establecida por René el pasado martes 17 de diciembre, con una Kawasaki Ninja de 1.000cc, recibió el aval de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Camod) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Tras recibir el presente, Zanatta agradeció, visiblemente emocionado por esa distinción, recordando que "hace varios años que tenía intenciones de llevar a cabo ese desafío, y en varias ocasiones lo hablamos con Ero Borgogno; él me decía siempre que yo estaba loco, pero que lógicamente me iba a apoyar en lo que hiciera; lamentablemente, hoy ya no está entre nosotros, pero en todos los momentos lo tuve presente".

Más adelante recordó que "a pesar de no haberme bajado nunca de las motos, estaba bastante nervioso antes de salir a pista; con mucha ansiedad, aunque ya había probado el día anterior y estaba seguro que iba a conseguir esa marca; pero una vez que estuve arriba de la Kawa me concentré y no pensé en otra cosa que no fuese hacer las cosas bien".

René habló del trabajo que viene realizando desde hace varios años con pilotos que "hacen sus primeras experiencias e incluso con los que ya compiten en niveles importantes y también vinieron a entrenar muchas veces al autódromo" y en ese momento recordó que "Mercado (Leandro) es uno de los ejemplos; hoy representa a la Argentina en el Mundial de Superbike y me siento orgulloso de todo lo que logró 'Tati' en el motociclismo".

Para cerrar ese momento, con la participación de gente "tuerca", el senador Alcides Calvo pidió un aplauso, que se constituyó en un justo reconocimiento para quienes contribuyeron a la proyección del deporte motor de Rafaela.

Después fue el turno del brindis y del servicio de catering, renovándose las expresiones de buenos deseos para el año que termina y para el que se iniciará en apenas un par de días.