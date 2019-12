Oreste Berta en una entrevista a fondo con el equipo "Campeones" Deportes 29 de diciembre de 2019 Redacción Por El rafaelino Oreste Berta, un verdadero genio, que con su creatividad provocó una transformación en el automovilismo deportivo de nuestro país, fue entrevistado por el equipo "Campeones", que lidera el reconocido periodista Carlos Alberto Legnani. Estos son los conceptos salientes del "Mago".

En una amena entrevista, Oreste Berta repasó junto al equipo "Campeones" su exitosa trayectoria en el automovilismo argentino e internacional, con notables resultados y varios campeonatos, desde sus inicios durante la década del sesenta y que se extendió hasta principios de este nuevo siglo XXI, cosechando triunfos y campeonatos en Turismo Carretera, TC2000, Fórmulas 1, 2 y Renault Argentina., entre las diversas máquinas que preparó y que le permitió codearse con los constructores rutilantes del automovilismo mundial como aquel Berta LR que llegó a correr en las temporadas internacionales de Sport Prototipos en Buenos Aires y también en Nürburgring, o el frustrado proyecto del Fórmula 1 que no se produjo por la rotura del motor en vísperas del Gran Premio de 1975, con Néstor Jesús García Veiga.



¡Qué lindo lío hicimos con el "Ratón Escandaloso"!

Sin dudas aquella primera experiencia en Turismo Carretera quedó marcada con el recordado "Ratón Escandaloso", aquel Renault 1093 que manejó y lideró durante una vuelta Eduardo Copello, en Buenos Aires, durante la carrera que se realizó en el autódromo porteño en marzo de 1966.

"¡Qué lindo lío hicimos! Casi nos echan a patadas", admitió jocosamente Berta sobre aquella experiencia en el ya inexistente circuito Nº 1, cuya horquilla se ubicaba en la entrada al autódromo, en donde hoy se encuentra el kartódromo. Sobre cómo se gestó esa presentación, detalló: "De lo que recuerdo de ese momento es que hicimos unos cálculos sobre lo que se podía lograr con un auto con el mínimo de peso y llevando al motor al máximo que se podía, nos entregaba una relación peso-potencia que seguramente puede andar en el TC, también pensando que el Renault era muy bueno para manejarlo. Dijimos que había alguna posibilidad para pelear con esos TC y lo hicimos".



La formación de la CGT con los Torino.

A los 29 años, fue destinado a conformar la escuadra que entonces IKA-Renault presentaría en el automovilismo argentino y revolucionaría de manera contundente al Turismo Carretera, con los Torino 380W que en la Vuelta de San Pedro de 1967 se presentaron con la conducción de Eduardo Copello, Héctor Gradassi y Jorge Ternengo, y que se inmortalizó en el tiempo como la "CGT", logrando el título con el sanjuanino a fin de esa temporada.

"En ese tiempo Horacio Steven era el encargado del equipo, con quien teníamos una muy buena relación, y cuando estaba todo listo, él renunció a la fábrica IKA (Industrias Kaiser Argentina) y me pidieron que me hiciera cargo de los autos para presentarlos, pero yo tenía planes para trabajar con Alejandro De Tomasso, en Italia, y lograron convencerme para quedarme, como sucedió", apuntó Berta.



"Estoy alejado del automovilismo"

De aquellos tiempos al presente, el reconocido "Mago" de Alta Gracia, aseguró que no tiene mucha información del automovilismo actual. "No miro mucho, actualmente. Si bien este año vi algunas carreras de Turismo Nacional, porque hay muchas variantes, y otras de TC; ya no las sigo, porque en los últimos años no es aquel automovilismo que viví", sostuvo y ratificó: "No lo extraño, porque no es el de antes. El profesionalismo llegó a un nivel que genera las mismas peleas y los problemas que existen no son para personas que son como yo. Me hice totalmente a un lado y no estoy relacionado con el automovilismo".

Si bien mantiene relación con Horacio Pagani y Sergio Rinland, aseguró que se encuentra "desconectado del automovilismo" actual. Y manifestó que hoy es muy diferente y destacó que la tecnología está respaldando. "Antes, teníamos muy poca información, y con una cierta cantidad de dinero con un ingeniero y un par de ayudantes, alcanzaba para un proyecto. Hoy en la Fórmula 1 existen cien ingenieros trabajando en un equipo", explicó.



"Fangio me pidió que no probara más mis autos".

"Hace muchos años dejé de manejar los autos de carrera", respondió Berta ante la consulta. "Después de algunos accidentes, en los cuales descubrimos que no eran errores míos, y ante el pedido de Juan (Manuel Fangio), quien era otro padre para mí y me había empujado a correr, me dijo que no quería que probara", recordó sobre su decisión de no realizar más ensayos con los coches que armaba y desarrollaba antes de presentarlos en las categorías.

Hasta entonces, Berta se dedicaba a probar y conocer la mecánica de sus autos. "Eran casos excepcionales. La última vez fue con el Turismo Carretera con el motor multiválvulas, y cuando lo aceleré a fondo, con las gomas frías, desde el taller hasta la pista de pruebas, el coche se movió para todos los lados", admitió.