Montillo deja Tigre para irse a Chile Deportes 29 de diciembre de 2019 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

El volante Walter Montillo se despidió de Tigre a través de su cuenta en la red social Instagram y explicó el motivo de su partida con destino a la Universidad de Chile. "Me brindé al club al 1000x1000 y creo que las cuentas están saldadas", escribió Montillo en su mensaje titulado "Gracias Tigre!".

Montillo aseguró que desde agosto de 2010 su deseo fue retirarse en la Universidad de Chile. "Ese fue el club en donde despegó mi carrera y se afianzó mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos. Pasaron muchos años, negativas, desencuentros, pero finalmente se alinearon los planetas", indicó el mediocampista de 35 años.

El ex volante del seleccionado argentino recordó su ingreso en Tigre "por la puerta de atrás y bajo la lupa" para la temporada 2018/2019. "Los más jóvenes no me conocían y los que sí lo hacían, pensaba que estaba viejo y roto", agregó Montillo, quien sufrió la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

"Es sabido y comprobado que yo me hice cargo de la cirugía y tratamientos complementarios. Una vez más, (Cristian) Ledesma hizo su gestión para que me permitan entrenarme en Tigre (sin contrato aún). Cuando por fin pude ponerme al día, mi único objetivo era sumar. Entre los 11, en el banco o donde fuera. Tigre merece cosas grandes y yo sentía que era el momento", añadió. "Y (Ezequiel) Melaraña en ese momento fue de los pocos que confió en mi y me dio la oportunidad. Luchamos hasta el último minuto con River para no descender y no alcanzó", concluyó Montillo, quien ganó la Copa de la Superliga con Tigre en la victoria ante Boca.

Montillo afrontará su segundo ciclo en la Universidad de Chile luego de su paso entre 2008 y 2010. Por este motivo, Tigre lamentó la partido del volante y entendió sus "razones personales". "Lamentablemente, Walter Montillo decidió ejecutar la cláusula de rescisión a su favor para dejar nuestra Institución. Al renovar su contrato con el Club Atlético Tigre, el 29 de Mayo del 2019, más allá del acuerdo económico, el jugador exigió incluir dicha cláusula como condición para firmar", detalló el club en su cuenta oficial de Twitter.