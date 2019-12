Cristina visita a su hija en Cuba Nacionales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner viajó ayer rumbo a Cuba para pasar las fiestas de Año Nuevo junto a su hija menor, Florencia, quien se encuentra en ese país por un tratamiento médico. Tras ser autorizada por la Justicia, la ex mandataria volverá a la isla caribeña para visitar a su hija.

El pasado 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por presunta corrupción en la obra pública firmó su autorización para permanecer en Cuba desde este sábado hasta el 12 de enero próximo.

La defensa de la ex presidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, también había informado del viaje al Tribunal Oral Federal 5 y al 8, donde tramitan las causas contra Cristina Kirchner por los casos Hotesur y Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán, respectivamente.

En esta oportunidad, el pedido de Cristina Kirchner para viajar a Cuba contó con el aval del fiscal Diego Luciani, quién las siete veces anteriores se había opuesto.

Florencia Kirchner permanece en Cuba bajo tratamiento debido a que sufre de depresión y linfedema, así como pérdida de peso corporal, entre otros cuadros.

La hija de la ex mandataria, a su vez, se encuentra imputada en los casos Hotesur y Los Sauces por presunto lavado de dinero, y por el cual también están en la misma condición su madre y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

Días atrás, la vicepresidenta aclaró a la prensa que el viaje a Cuba fue pagado de forma particular, luego de que se publicada una versión que indicaba que era solventado por el Senado.

Al regresar de Cuba, Cristina Kirchner retomará su labor como presidenta de la Cámara alta, luego de la intensa actividad de las últimas semanas durante las sesiones extraordinarias.