Para proteger a la industria nacional, volverán las trabas a la importación Nacionales 29 de diciembre de 2019 Redacción

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, definirá en los próximos días la lista de las importaciones que, tras cuatro años de apertura, volverán a quedar limitadas por la reanudación del mecanismo de "licencias no automáticas".

Será un giro de 180 grados respecto de la política de "apertura" aplicada por la administración de Mauricio Macri con el objetivo de hacer una regulación eficiente del comercio exterior, indicaron fuentes de esa cartera.

Las licencias no automáticas son un sistema mediante el cual el Estado limita las importaciones de determinadas mercaderías.

Se espera que entre los primeros productos alcanzados se incluyan calzados, textiles y otras manufacturas, con el fin de reactivar a sectores que resultaron muy golpeados por las políticas de los últimos cuatro años.

El ingreso de productos de muy bajo costo manufacturados en China y el resto de Asia, dejó fuera de combate a una industria pyme que además debió afrontar fuertes aumentos de costos en las tarifas.

Con el argumento de proteger a la industria nacional, el Gobierno retomará la utilización de este mecanismo aplicando prohibiciones y/o limitaciones a productos.

El objetivo será reanimar al sector industrial y mantener una balanza comercial positiva.

Kulfas adelantó algunas líneas de la nueva política económica durante un encuentro mantenido con empresarios enrolados en la Mesa Nacional de Unidad Pyme, que engloba a medio centenar de cámaras.

El ministro dijo que su objetivo será aplicar una "administración inteligente del comercio" con el fin de "cuidar el mercado interno y la industria local".

Pero aclaró que la meta no es cerrar la economía, teniendo en cuenta que la industria requiere de la importación de insumos que no se producen localmente.

Las licencias no automáticas son un mecanismo de importación aprobado por la Organización Mundial de Comercio.

El proceso administrativo -que durante los gobiernos kirchneristas mereció cuestionamientos de parte de importadores por "falta de transparencia"- requiere la presentación de documentación adicional ante la Aduana como condición previa para autorizar el ingreso de mercaderías.

Para ser eficiente, se debe aplicar un control muy estricto sobre el sector aduanero, con el fin de evitar que afloren prácticas corruptas bastante habituales en el sistema de autorización de ingreso de contenedores.

Además, Kulfas anticipó el sector pequeño y mediano que en marzo se lanzarán créditos a baja tasa liderados por la banca pública.

El Banco Central reforzó en la semana la estrategia de rebaja de tasas de interés y redujo al 55% el rendimiento de las Leliq.