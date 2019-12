Guido Barreyro, ¿la figurita que completa el álbum? Deportes 29 de diciembre de 2019 Redacción Por El codiciado delantero, de buen paso por Atlético San Jorge y que estaba en Guaraní Antonio Franco, se convirtió en la 12ª contratación para el Lobo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO EL TERRITORIO EN MISIONES./ Barreyro estuvo jugando en Guaraní Antonio Franco, su Club de origen. AHORA SERAN COMPAÑEROS./ Luciano Kummer tratando de detener a Barreyro en los enfrentamientos de este año.

Ben Hur sumó su 12ª incorporación para el Torneo Regional Amateur. Se trata de uno de los delanteros más importantes que tuvo la categoría el año pasado, o el Federal B en su momento. Nos referimos a Guido Barreyro, el corpulento delantero que viene de jugar para Atlético San Jorge el certamen anterior en el que convirtió seis goles, recordando que el "uruguayo" fue eliminado por la BH en definición por penales en el segundo de los play offs.

Previamente había llegado a la final del Federal B 2017 con ese equipo, cayendo por penales en la búsqueda del ascenso con San Martín de Formosa.

Posteriormente, Barreyro emigró a Guaraní Antonio Franco de Posadas para disputar la Liga Posadeña. El dato saliente es que Guaraní también va a jugar el Regional al obtener una Licencia del Consejo Federal, pero no obstante el atacante optó por la oferta del equipo rafaelino.

El futbolista de 31 años y 1m98 de altura (que le convirtiera 2 goles a la BH en los enfrentamientos del Regional 2019), ha jugado en Sparta Praga de República Checa, Newell's Old Boys, San Martín de Tucumán, FK Novi Sad de Serbia, FK Inđija de Serbia, FC Rosengård de Suecia, Defensores de Villa Ramallo, Jorge Gibson Brown de Misiones, Sol de América de Formosa, Atlético San Jorge y Kristianstad FC de Suecia. Más allá de su buen juego aéreo, algo a priori natural por su estatura, no es un negado en la parte técnica ya que pivotea de buena manera, es inteligente para jugar de espaldas y de cara al arco rival demostró tener buenas definiciones.

Además de ser la décimo segunda incorporación para el Lobo, Barreyro es el cuarto delantero, por lo cual habrá una dura competencia con Izaguirre, Nuñez y Ochoa, para ver quiénes tienen la oportunidad de arrancar como titulares.

Los futbolistas incorporados hasta el momento son: Alan Velázquez (arquero); Joel Sacks, Martín Zbrun y Sebastián Muriel (defensores); Marcos Valsagna, Marcos Quiroga, Iván Gómez, y Lucas Quiroz (volantes); Emir Izaguirre, Diego Núñez, Gastón Martínez Cortez y Guido Barreyro (delanteros).

Cabe recordar que también se estuvo buscando un lateral volante zurdo (hubo una puja por Nahuel Speck, que finalmente fue a 9 de Julio), motivo por el cual no se descarta que arribe un jugador en esa posición para bajar la persiana.



AMISTOSOS

El plantel de Ben Hur se encuentra de vacaciones luego de haber realizado la primera parte de la pretemporada durante este diciembre. Tras el regreso, previsto para el 6 de enero y ya seguramente con el plantel completo a cargo de Carlos Trullet, llegarán los primeros partidos de pretemporada de cara al comienzo programado para el 2 de febrero.

La BH ya tiene en agenda un partido en San Francisco frente a Sportivo Belgrano, equipo que milita en el Federal A. Será el 18 de enero. Además, hay dos estipulados ante 9 de Julio de Morteros -que también disputará el Regional Amateur- en fecha a confirmar, uno en Rafaela y el restante en la localidad cordobesa.

Recordemos que la oficialización de las zonas se dará el 3 de enero, de acuerdo a lo informado por el Consejo Federal.