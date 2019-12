Una variada propuesta de espectáculos para la presente temporada en la "feliz" Información General 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Comedias, stand up y obras de texto: qué ofrece la cartelera teatral de Mar del Plata este verano. Antonio Gasalla, Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Carmen Barbieri, Sol Pérez, Luciano Castro, Sabrina Rojas, son algunas de las figuras que presentan distintos espectáculos en La Feliz.

FOTO TELESHOW// PROPUESTAS./ Promoción de algunos de los elencos que animarán la temporada.

Por Milagros Monti



El teatro de Mar del Plata no descansa. La cartelera presenta una variedad de obras que estarán sobre los escenarios durante toda la temporada. Comedias, stand up, y obras de texto, unipersonales, entre otros rubros se destacan entre los espectáculos más importantes. “Hasta agosto, la temporada parecía tener el mismo destino teatral que la del verano 2016/2017, cuando incluso varias salas no pudieron abrirse en pleno verano por falta de nombres propios convocantes como para poder sostener la infraestructura de costos de la movida teatral. Esa, la peor temporada de la historia marplatense en cuanto a convocatoria -perforando el piso de los 200 mil boletos vendidos en total- contrastaba con la mejor de 1986/1987, con 760.000 entradas”, aseguró el productor teatral Carlos Rottemberg a Teleshow.

En tanto, sostuvo que hasta agosto de 2019, solo la compañía de la obra Desnudos tenía confirmación para este próximo verano. “Solo una”, hizo hincapié el productor. “Luego de ese mes tomó un impulso inusitado hasta completarse no solo las salas sino con una variedad de nombres propios. Hace años se me hizo costumbre bautizar anticipadamente con un título a la temporada siguiente. Para este año elegí 'Temporada Casino’ porque no sabemos si vamos como ‘banca’ y terminamos ‘punto’”, agregó quien lleva tiene en su haber 42 temporadas teatrales en Mar del Plata.



Desnudos: Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scapola. Teatro Neptuno.

La obra cuenta la historia de tres parejas que se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos. Todo surge durante una cena en la cual hablan desde sus recuerdos felices del pasado hasta la vida sexual en pareja. Así, la charla les lleva a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba. El desafío se volverá tan divertido como peligroso y revelará a los personajes cosas que nunca antes sospecharon.



Departamento de soltero: Protagonizada por Laurita Fernández, Nicolás Cabré y Christian Sancho, que reemplazará el papel que en la obra de Buenos Aires hacía Martín Seefeld. Teatro América.

Es una comedia romántica que aborda desde el humor temas sensibles como el machismo, la dignidad y el auténtico amor. Beto Fernández (Cabré), un modesto pero también ambicioso empleado de una compañía de seguros, le facilita ocasionalmente su pequeño departamento a sus superiores para citas amorosas, con la esperanza de que sus jefes le mejoren su posición en el trabajo. Pero en el camino se cruzará con la señorita López (Fernández), la recepcionista de la empresa, quien es amante del Gerente de la compañía (Sancho) y se ve sometida a una relación imposible. Beto pondrá en riesgo su empleo para rescatarla, primero, y luego intentará conquistarla con nobleza y verdadero amor.



Antonio Gasalla: el capocómico regresa a Mar del Plata con una obra en la cual interpretará a sus personajes más populares. Estará acompañado por Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal, Pepe Ochoa y contará con la participación especial de Marcelo Polino. Teatro Roxy-Radio City.

La abuela, Soledad Solari, la empleada pública, Yolanda, son algunos de los históricos y célebres personajes que el humorista encarnará sobre el escenario en un espectáculo donde también habrá actualidad. Por su parte, con su personaje de la Gorda, entrevistará a grandes figuras que pasarán a lo largo de la temporada



20 millones: Carmen Barbieri, Sol Pérez, Marcelo de Bellism Mónica Farro, Sebastián Almada y Alberto Martín. Teatro Atlas.

Después de treinta años de no ver a su hijo, la millonaria Luz Ribbiera decide poner un anuncio en el diario para poder encontrarlo y dejarle su fortuna, el médico le determinó que está perdiendo la memoria y quiere recuperarlo antes de olvidarlo del todo. Pero se complica cuando se presentan varios candidatos haciéndose pasar por su hijo. Mentiras, enredos, y equívocos que convierten la noche en un verdadero caos.



Mentiras inteligentes: Federico Bal, Arnaldo André y Nora Cárpena, Micaela Vázquez. Teatro Lido.

La obra cuenta la historia de Willy (Bal), un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle a su padre, Guillermo (André), lo que está sintiendo. Alicia (Cárpena), madre de Willy, logra adivinar el secreto de su hijo y cree que Juana (Vázquez), la esposa de Willy, debe conocer la verdad. La noche en donde los personajes se encuentran, un juego de mentiras lleva la historia a un cierre inesperado, dejando a los espectadores pensando hasta dónde pueden llegar nuestras “mentiras Inteligentes”.



Moldavsky 2020: Roberto Moldavsky regresa con su humor único, producido por Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg. Teatro Bristol.



Fátima mágica: A diferencia de la temporada pasada que fue a Villa Carlos Paz, Fátima Florez se presentará en Mar del Plata en un espectáculo en el cual realizará imitaciones y contará con participación del mago Emanuel, y el imitador Ariel Tarico. Teatro Roxy-Radio City.



El equilibrista: Mauricio Dayub llega a Mar del Plata con producción de Carlos Rottemberg y dirección de César Brie. Teatro Bristol.

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí y entendí a mi papá. Luego abrí otra y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.



El lado B del amor: cuenta con las actuaciones de Gabriel Rolón, Malena Rolón, Cynthia Wila y Carlos Nieto, quien además está a cargo de la dirección. La producción general está a cargo de Martín Izquierdo y Fen López. Teatro Bristol.

Una tímida periodista llega al consultorio de un psicólogo para hacerle una nota acerca de su último libro y, casi como al pasar, le propone un juego inocente. Sin embargo, a medida que avanzan, comienza a desplegarse una trama inesperada. El lado B del amor utiliza el lenguaje de la comedia dramática para abordar las aristas más complejas de ese sentimiento tan idealizado, a partir de una premisa: no todos los amores merecen ser vividos. Una obra en la que se mezclan el humor y la reflexión, el presente y el pasado, la pasión, el deseo y el dolor para ofrecer una mirada distinta acerca de la ilusión amorosa, el desengaño y la violencia de género. El tema es el amor. Esa experiencia que, en algunas ocasiones, puede dar sentido a la vida, y en otras, ponerla en riesgo. Cuatro personajes… dos historias. Un desencuentro y una posible tragedia.



2020 La revista: Roberto Peña, Lorena Liggi y Paquito Wanchankein, Melody Toscano, Ale allego, Lorena Angelina, China Martínez, Luis Podesta, Sol Gimenez y un ballet casi en su totalidad marplatense, con Marianela, Eugenia, Maru, Wanda, Franco y Nahuel. Teatro Victoria.



Extra virgen: Juan Leyrado, Julián Pucheta, Romina Fernandes, Darío Dukáh y Viviana Puerta. Teatro Provincial.

La obra escrita por Juan Leyrado y Lisandro Fiks trata sobre la vida de un hombre pacífico que dedica su vida a la producción de aceite de oliva de altísima calidad y que por un golpe inesperado su vida cambia repentinamente.



Burlesque Baires Show: Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Saez, Yani Giovannetti, Pablo Sórensen, Jazmín Laport, Fernando Corona y La Queen y artistas locales. Teatro Provincial.

La obra dirigida por Osvaldo Laport sobre una compañía teatral en que debe sacar adelante sus funciones a pesar de las deudas. Esas funciones muestran lo mejor de tres generaciones de burlesque.



Fuera de línea: Thelma Fardin, Nico Reydel, Lili Popovich, Sebastián Fernández, Graciela Stefani. Teatro Provincial.

Cinco personajes fantásticos se ven obligados a compartir lo que debería ser un rutinario viaje en colectivo. A medida que cada uno de ellos va integrándose al grupo, la locura irá acrecentándose al igual que la risa y la reflexión del espectador.



La fiesta Inolvidable: Flor de la V, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, mago Ruiz y la atracción magistral de María Castillo de Lima. Teatro Corrientes.



La super revista: Adriana Aguirre, El mago black, Torry.



Entre ella y yo: Sebastián Presta y Soledad García. Teatro Teatriz.

La historia que narra los sentimientos de una pareja antes de conocer el resultado de su primer test de embarazo. Dudas, miedos y demás sensaciones se decodifican en la espera por un resultado positivo o negativo. ¿Les cambiará la vida para siempre? ¿Están preparados para ser padres? ¿Cómo afectará a la pareja la llegada de un hijo? ¿Repetirán la historia de sus viejos? ¿Positivo o Negativo? La pareja, que se enfrenta por primera vez con la posibilidad de ser padres, atraviesa estas dudas durante los 5 minutos de espera más largos de sus vidas.



El show de los cuernos: Ana Acosta, Laura Fidalgo, Marta González, Emilia Mazer y Fernanda Metilli. Teatro Carreras.

Dicen que de los cuernos nadie se salva. Esta disparatada e hilarante parodia musical, basada en canciones exitosas de todos los tiempos, intenta quitarle dramatismo y reírse de la tan temida infidelidad.



Comedy Show: Diego Reinhold se presenta con un stand up, género que lo posicionó como uno uno de los exponentes artísticos más creativos. Teatro Teatriz.



Cosa de Minas de Vacaciones: Con un stand up, Dalia Gutmann aborda con todo lo que sucede cuando partimos en busca de esos preciados días de relax. Teatro Teatriz.



¿Qué digo cuando digo que te amo?: Gabriel Cartaña. Teatro Carreras.

Un espectáculo ideal para quienes buscan el amor en el amor. Todos queremos enamorarnos, todos queremos tener una relación con bienestar, con placer, con cuidado mutuo…. Pero la realidad es que pocos lo logramos, muchas veces estamos en una relación donde queremos a la otra persona pero no logramos llevarnos bien, ni pasarla bien. ¿Qué digo cuando digo Te Amo? ¿Es un espectáculo donde vamos a hablar de fidelidad, la infidelidad, relaciones tóxicas, la confianza, la desconfianza, los celos, pero fundamentalmente del amor? Un espectáculo con muchas preguntas.



Fucking impro: Mariana Cumbi Buztinza, Tomás Cutler y Gabriel Gávila. Teatro Roxy-Radio City.

Sin guión, el público participa con una dinámica muy sencilla: antes de iniciar la presentación se solicita al público que envíe palabras a través de su celular al Vj, estas sugerencias aparecerán al azar en la pantalla del escenario para que los actores las utilicen. Este formato desafía al grupo improvisa2 que luego de casi 17 años de vida se proponen un formato nuevo para seguir brindando un show de impro distinto a cualquier otro espectáculo teatral.



Sanata 2: Darío Orsi y Mike Chouhy. Teatro Roxy-Radio City.



El show de La Faraona: la Faraona leerá los secretos de Mariana más íntimos de sus bellos farafans, aunque bien sabemos que todo es una excusa para ventilar sobre su tema preferido: YO. Además habrá consultorio de La Faraona, canciones y Muxa Kazaaa. Teatro Roxy-Radio City.



Modo risa: Soledad Bautista y Mariano Rodríguez. Teatro Provincial.

Argumento | Un espectáculo de sketches breves basados en el absurdo, el humor de situación, la sátira, en ocasiones con carga social, que tienen como resultado la risa y la identificación con el público.