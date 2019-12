El Municipio recuerda que prestará servicios diferenciados Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por El martes 31 de diciembre, la atención al público en el Edificio Municipal y oficinas dependientes será normal; no habrá recolección y los minibuses circularán hasta las 20.

Tal como lo anunciábamos en nuestra edición de ayer, la Municipalidad de Rafaela informa que, el día martes 31 de diciembre la atención al público será normal. Asimismo, con motivo de la celebración de Año Nuevo, se organizó un cronograma diferenciado de servicios.

En este sentido, la recolección de residuos será normal el lunes 30 de diciembre. Esa noche, desde las 21, los vecinos podrán sacar los recuperables. El martes 31 no habrá recolección. El servicio volverá a funcionar el miércoles 1 de enero, a partir de las 21, correspondiendo los residuos biodegradables.

El servicio de transporte público de pasajeros circulará durante el martes 31, de 5 a 20 horas, con frecuencias cada 30 minutos en todas sus líneas. El miércoles 1, los minibuses no prestarán servicio.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no se cobrará tanto el martes 31 como el miércoles 1.

El Cementerio habilitará el ingreso los días martes 31 y miércoles 1. Este último día, no abrirá la Administración, existiendo una guardia mínima en caso de sepelio.

Por otra parte, la Estación de Residuos Clasificados (ERC) estará habilitada el martes 31, en el horario de 7 a 19, para que los vecinos puedan llevar los residuos recuperables y especiales. El miércoles 1, la misma permanecerá cerrada.

El Complejo Ambiental tendrá cerradas sus puertas el miércoles 1 volviendo a funcionar el jueves 2 de enero.

Por último, el Edificio Municipal, oficinas dependientes del municipio e instituciones culturales, no brindarán atención el miércoles 1 retomando el jueves 2 de enero.