Sistema de estimaciones agrícolas para el centro-norte de Santa Fe Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por En el informe, se destaca que el maíz temprano comenzó el período de floración y que también inició la trilla anticipada del girasol para evitar daños de cotorras y palomas, en algunos lugares del norte.

NUMEROS. De la semana comprendida entre el 18 y 24 de diciembre de 2019.

La Bolsa de Comercio dio a conocer en las últimas horas, el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a la semana comprendida entre el 18 y 24 de diciembre de 2019. Se destaca que el maíz temprano comenzó el período de floración y que también comenzó la trilla anticipada del girasol para evitar daños de cotorras y palomas, en algunos lugares del norte.



CLIMA Y SUELOS

Se concretó en su totalidad el paso de un frente de tormenta anunciado en los pronósticos del informe anterior, con la particularidad de la presencia de ráfagas de los vientos, algunas muy intensas de dirección sur – suroeste en toda el área.

El mayor impacto se registró en el departamento San Justo, parte central, afectando infraestructuras y especialmente el tendido de la red de energía eléctrica, con caída de postes, corte de cables, transformadores fuera de servicio y falta de suministro a los usuarios, por un par de días.

Los registros pluviométricos que fluctuaron entre 25 y 60 mm en toda el área de estudio, detectados en el área central y sur, de los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, sumados a los de días atrás, que fueron muy importantes (150 a 330 mm), inundaron los sectores de suelos de posiciones topográficas más bajas y quedaron nuevamente con agua en superficie, con pérdidas totales de los sembrados.

Tras el paso del frente de tormenta, las actividades más relevantes fueron: siembra y cosecha.

En siembra: los equipos y sembradoras continuaron con ritmo sostenido sus movimientos, aprovechando la muy buena disponibilidad de agua útil y temperatura en la cama de siembra, sumando superficies de cultivos de arroz, algodón, sorgo granífero, forrajero, soja tardía y maíz tardío (de segunda), según sectores.

En cosecha: se inició en el departamento General Obligado el proceso de recolección del girasol.



GIRASOL

Continuaron observándose los ataques de palomas y cotorras, ya enunciados, situación que llevó a que algunos productores iniciaran el proceso de cosecha un par de días antes, evitando así, pérdidas mayores en los rendimientos. Por lo cual, en la semana, comenzó la trilla del cultivo con alguna referencia, de que los primeros rendimientos fueron buenos, generando ciertas expectativas.

Un 93 % del cultivo implantado se encontró en estado bueno a muy bueno, con algunos lotes excelentes, un 5 % en estado bueno a levemente regular y un 2 % en estado regular a malo.

Se encontraron los cultivares en muy buen estado sanitario, no presentándose inconvenientes de patógenos ni de insectos.



MAÍZ TEMPRANO (DE PRIMERA)

Un 98 % del cultivo se encuentra en estado bueno a muy bueno, con lotes excelentes y un 2 % en estado regular.

Las nuevas precipitaciones registradas en la semana en toda el área, generaron condiciones óptimas a ideales para el cultivo, el cual se encontró en pleno desarrollo de “estados reproductivos”.

Esta situación permitiría el cumplimiento de dichos estados sin inconvenientes, con perfiles de suelos cargados de agua y temperaturas acordes a la época del año, generando muy buenas perspectivas por los futuros rendimientos y la producción final.

La sanidad detectada fue buena, sin manifestaciones de ataques de enfermedades ni de plagas.

Los registros pluviométricos que fluctuaron entre 25 y 60 mm en toda el área de estudio, detectados en el área central y sur, de los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, sumados a los de días atrás, que fueron muy importantes (150 a 330 mm), inundaron los sectores de suelos de posiciones topográficas más bajas y quedaron nuevamente con agua en superficie, con pérdidas totales de los sembrados. Tras el paso del frente de tormenta, las actividades más relevantes fueron: siembra y cosecha. En siembra: los equipos y sembradoras continuaron con ritmo sostenido sus movimientos, aprovechando la muy buena disponibilidad de agua útil y temperatura en la cama de siembra, sumando superficies de cultivos de arroz, algodón, sorgo granífero, forrajero, soja tardía y maíz tardío (de segunda), según sectores.



ALGODÓN

Zona Este: cultivo en que su estado se observó en dos situaciones: los lotes sembrados tempranos, presentaron un muy buen estado, con un stand de plantas adecuado, sin inconvenientes hasta el momento y los lotes sembrados más tarde, afectados por los excesos de precipitaciones el stand de plantas logrado no sería el adecuado en muchos casos, generando lotes no uniformes y espacios para el desarrollo de malezas.

Los cultivares implantados con anterioridad, continuaron su ciclo normalmente en crecimiento y desarrollo de las plantas, presentando buen estado, con humedad adecuada en el perfil del suelo y con temperaturas normales para la época.

Zona Oeste: el proceso de siembra quedó interrumpido por las precipitaciones, luego, con el cambio de las condiciones climáticas se realizaron algunas siembras, en lugares puntuales.

Dadas las situaciones ambientales enunciadas en los informes y la próxima finalización del período de siembra establecido por el SENASA, se estaría ante la posibilidad de que no se alcance en el área la cantidad de ha previstas en la intención de siembra (42.750 ha). Situación que se seguiría monitoreando y relevando.