Que el empleo le gane al plan Suplemento Economía 29 de diciembre de 2019 Por Guillermo Briggiler Si Argentina crece, se generarán empleos genuinos, de calidad y bien pagados, lo cual empujará a quien hoy sobrevive con un plan a buscar estos trabajos que le darán mejor calidad de vida y le permitirá satisfacer mejor sus necesidades y las de su familia.

Que el empleo le gane al plan social es un deseo para el año próximo. En unos días comienza un nuevo año, cambió el gobierno y se desatan las expectativas de lo nuevo y lo que está por venir. Debemos agradecerle a Dios por un nuevo comienzo y la posibilidad de reinventarnos.

Por fin las elecciones quedaron atrás y si bien la política seguirá haciendo campaña, es hora de que los técnicos comiencen a trabajar para que Argentina, genere ahorro, inversión, crecimiento y empleo. Utilizando palabras del ministro de Economía de la Nación, nuestro país no genera dólares y agregamos que hace una década que no crece, lo que hace que el desempleo ya supere las dos cifras. Si crecemos, se generaran empleos genuinos, de calidad y bien pagados, empujará a quien hoy sobrevive con un plan a buscar estos empleos que le darán mejor calidad de vida y le permitirá satisfacer mejor sus necesidades y las de su familia. Además de tirar por tierra el erróneo concepto de que las personas son haraganas por naturaleza. La existencia de empleos de calidad, hace que los empleadores compitan entre sí, buscando a los mejores candidatos y que los trabajadores se esfuercen y capaciten para conseguir mejores puestos. Es lo contrario de lo que ocurre hoy, al no existir crecimiento en el país, hace una década que no crecemos, no se contrata nuevo personal y se considera costoso al que se tiene empleado. La solución es crecimiento.

Las medidas tomadas hasta ahora permiten obtener equilibrio fiscal, este permitirá reestructurar la deuda, financiar el gasto social y mantener la paz en la población. Los mercados reaccionan bien debido a que se pagará la deuda contraída. Sin embargo el paquete de medidas consiste en suba de impuestos, retenciones a las exportaciones, impuesto a la compra de dólares y suba en bienes personales principalmente. La citada suba de impuestos ahoga al sector privado, quien tendrá menos margen para el ahorro y no invertirá, por tener menor poder adquisitivo. Si se invierte menos, habrá menos empleo y menos gasto en consumo. Si se produce y consume menos caerá la recaudación y volveremos al inicio, donde nuevamente los impuestos recaudados no alcanzarán para cubrir el gasto social y pagar el endeudamiento.

Las jubilaciones y planes sociales del país representan un esfuerzo enorme para las arcas del Estado y los contribuyentes que las nutren a través de sus impuestos, por cierto coercitivos. Pero a pesar de esto, no son suficientes para garantizar un pasar digno a quienes la reciben.

Hay que producir para distribuir, sino lo que se logra es gestionar pobreza. Las próximas medidas que esperamos surjan desde el Ejecutivo Nacional tienen que ser estimulantes al ahorro y la inversión, por medio de impuestos debe incentivarse la producción, que generará empleo, éste consumo y mayor recaudación impositiva. Al aumentar la inversión se generarán empleos que competirán contra la ayuda social, lo que hará disminuir también el gasto del estado en este rubro y le dejará lugar a una baja de impuestos que nuevamente estimule la inversión y los nuevos empleos generados serán competencia entre los planes sociales y los empleos que ya existen, esta competencia por los empleos de calidad subirá las remuneraciones pagadas incentivando el empleo.

En todos los brindis de este fin de año nuestro deseo será que se tomen las medidas correctas para que el empleo le gane al plan.



