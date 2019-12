"Se evalúa al productor por un precio bruto, sin tener en cuenta las inversiones" Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por Norma Bessone, titular de la Sociedad Rural de Rafaela, se refirió a las medidas que el gobierno nacional posa sobre el campo, y describió la situación el malestar de algunos sectores.

Conocida es la decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones al Campo, una medida que busca bajar el precio de los alimentos y financiar gastos sociales. De esta manera, afecta principalmente a los productos agrícolas, y lleva la alícuota de la soja al 27%.

Como era de prever, esta medida no cayó para nada bien en el sector, y a lo largo de estos días se fueron despertando distintas voces. Una de ellas fue la de la nueva titular de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, que en primera instancia apuntó a las formas, más que a lo dictaminado: "creo que lo que más se reprocha son las formas. Después de haber escuchado diferentes discursos de los dirigentes de cada una de las jurisdicciones de gobierno, donde fundamentalmente del presidente se pregonó el diálogo, de antigrietas para fortalecer las negociaciones y estimular la producción, y de pronto, escuchamos o nos encontramos de manera tan intespectiva definiciones como este tipo de resoluciones, que fue de un día para el otro, y abrir a la vez procesos a integrantes de la mesa de enlace después de 8 años, cuando habían sido sobreseídos... hay mensajes que cómo no van a preocupar y a enojar al sector. Hay mucho enojo, bronca, indignación, y creo que no es la forma, esta, la de poder construir este país que necesitamos construir y que estamos en condiciones de hacerlo", expresó Bessone.

Además, dijo que "hay una cuestión, común, la cotidiana, donde de pronto se evalúa al productor por un precio bruto sin tener en cuenta las inversiones que año a año el productor debe hacer para lograr ese producto. Si estas retenciones se hacen solamente de manera recaudatoria, estamos otra vez en la misma situación. Esto debe tener un marco, políticas de estado, y pensar en otras cuestiones que ayuden. Es muy complicado y las cifras no dan, las rentabilidades son muy escasas. Se produce en pesos y se invierte en dólares, y la ecuaciones no dan. Estamos en el comienzo de un gobierno, sabemos de las dificultades que tenemos, somos institucionales y daremos margen para ver lo que pase. No obstante, aquel productor que sienta la necesidad de manifestarse a los costados de las rutas, tiene total libertad", expresó la dirigente rural.



SIN INTENCION DE CONFRONTAR

Más allá de que el sector agropecuario empezó a hartarse de esta situación y, sabiendo que aún no obtiene respuestas concretas, Bessone dice que "esperemos que esta vez no sea como la anteriores" y agrega: "nuestro sector no tiene la intención de salir a confrontar, sino la de defender la producción primaria, que es base para la sociedad. No estamos hablando de nada raro ni extraño. Hay un estado de alerta y un descontento porque todos los síntomas que tuvimos hasta el momento han sido contraproducentes. No hubo ningún mensaje hacia el sector que fuese esperanzador. Estamos hablando de pequeños productores que trabajan, y lo hacen mucho", dijo la presidente.

A modo de cierre, expresó que "tenemos muy buen diálogo con todas las autoridades, y en función de cómo esto se vaya desarrollando, vamos a ir hablando. Incluso, nuestro Ministro de la Producción de la provincia es una ex presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, pero también debemos reconocer que es una situación que tiene muy poco tiempo y estamos tratando de encontrar diálogo", finalizó Bessone.