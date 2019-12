Un 20% debe volver a realizar la prueba Locales 29 de diciembre de 2019 Redacción Por REVISION TECNICA VEHICULAR

VTI RAFAELA. Crece la demanda en estos meses a la hora de hacer la revisión de los vehículos.

Se vienen las vacaciones y muchas familias se alistan para poder viajar a algún punto turístico del país a pasar unos días, más allá de la situación económica que atraviesa la Argentina.

Todavía no se sabe el porcentaje de turistas que tendrá nuestro país, pero aquellos que ya las planean, quieren tener el auto en condiciones. Y tener el auto en condiciones significa pasar con éxito la Revisión Técnica Vehicular, que en estos meses, tiene una demanda mayor a diferencia de lo que pasa en el resto del año.

Alejandro Grando está al frente de VTI Rafaela y asegura que "no hay una gran espera" con respecto a los turnos, y por lo general, se dan para el día siguiente.

En tanto, el titular del taller dice que "en líneas generales los autos que recibimos están todos bien. El índice o el porcentaje de las personas que tienen que volver ronda el 20%, que es un porcentaje bajo, respecto a otras plazas", destacó Grando.

La VTI local llevó a cabo en este 2019 la misma cantidad de revisiones que se realizaron en el 2018. La variación es menor al 1%, por lo que los números se comparan.

"Habitualmente nosotros siempre vimos un crecimiento, que se detuvo en el 2017, pero en líneas generales hemos llegado al número normal de nuestra ciudad. Hay que ver qué sucede en estos años que se aproximan", dijo Grando. Vale destacar que la VTI abrió sus puertas en el año 2012 en nuestra ciudad.

Por otro lado, confirmó que "los costos acompañan la evolución del precio de la nafta. La revisión del auto, en la provincia de Santa Fe, tiene un precio fijo para todos los talleres. El mismo ronda los 33 litros de nafta súper, que hoy es $ 1.950", expresó Grando.

A modo de cierre, dijo que "para esta fecha, a partir de noviembre, siempre se nota un movimiento mayor. Nosotros estamos habituados y tenemos una estructura que intenta hacer frente a esa demanda que se da en diciembre, enero y febrero prácticamente. Lo mismo pasa en junio. Por suerte no nos agarra por sorpresa", finalizó.



EN LA PROVINCIA

La proporción contrasta con los números de la inspección nacional, que se hace sobre los vehículos de carga y pasajeros que abandonan los límites provinciales, y que superan el 90 por ciento. En ese sentido, el director ejecutivo de la cámara, Carlos López, advirtió que “es imprescindible que los propietarios de automóviles realicen la inspección técnica a los fines de transitar responsablemente y evitar cualquier tipo de siniestros”.

López indicó que “en Argentina, la inspección está prevista en la legislación vial nacional, como así también a nivel provincial, y se han instalado en todo el territorio santafesino 28 centros de inspección vehicular y uno móvil que atiende las revisiones. Por ser la RTO una obligación establecida por ley, su incumplimiento significa incurrir en una infracción y determina que el vehículo no pueda circular por la vía pública”.

Según el Iapi, sistema informático donde se registran las inspecciones técnicas a nivel provincial, en 2014 se hicieron 222.804 RTO, 241.452 se realizaron en 2015, 265.224 en 2016, 297.054 en 2017 y 300.556 en 2018. Las cifras se fueron incrementando conforme el aumento del parque automotor, que el último año ascendió a más de 900 mil vehículos sujetos a las inspecciones.

La RTO tiene como objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas de seguridad a lo largo de la vida útil de los vehículos, generando reducción de los accidentes de tránsito causados por fallas técnicas y disminución de la contaminación ambiental mejorando la calidad del aire.

Este trámite debe ser realizado por los titulares de vehículos automotores, de pasajeros y de cargas destinados a circular por la vía pública.

La documentación expedida que acredita el cumplimiento de la RTO es el Certificado de Revisión Técnica Obligatoria apta y la oblea aplicada sobre el parabrisas del vehículo.