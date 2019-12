CRAR debutará ante Alma Juniors en 2020 Deportes 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Se dio a conocer el formato, fixture y fecha de comienzo para el Torneo Regional del Litoral

FOTO ARCHIVO CON ANTELACION./ El Círculo Rafaelino puede planificar la temporada donde buscará regresar a la elite del TRL.

El 14 de marzo de 2020 comienza la 21º edición del Torneo Regional del Litoral. Dividido en 3 niveles. 10 equipos en el primer nivel, 8 en el segundo y por último 7 en el tercero. Old Resian defenderá la corona obtenida durante el 2019. Las novedades de este certamen es la incorporación de Gimnasia de Pergamino a Segunda División y el ascenso de Jockey Club de Venado Tuerto a Primera y de Provincial al TOP 10.

En cuanto al Círculo Rafaelino de Rugby, arrancará jugando como visitante en Esperanza ante Alma Juniors. El torneo, recordemos en este segundo nivel, se denominará Primera División. El torneo de esta categoría consta de dos fases. La primera, denominada Etapa de Reubicación es de todos contra todos a una rueda: 7 partidos, comienza el 21/03 al 09/05, con ventanas el 11/04 y el 16/05.

A su vez, la 2º fase, Zona Campeonato y Clasificatorio para el Reclaficatorio A, se compondrá de 10 (diez) equipos: 8 de Primera División más el 9º y 10º del Top 10, con 9 partidos (comienza el 23/05 al 18/07). Las ventanas serán el 20/06 y 25/07. Del 1º al 6º juegan Reclasificatorio Regional A. El 7º al 10º juegan el Reclasificatorio Regional B.



TOP 10

Participan: URR: Old Resian, Jockey Club, Duendes, Gimnasia, Universitario de Rosario y Provincial.

USR: Santa Fe Rugby y CRAI. UER: Club A. Estudiantes de Paraná y Paraná Rowing.

Duración: 18 fechas. Comienza: 14/03/2019. Finaliza: 25/07/2019.

El esquema de competencia consta de tres fases. La primera, etapa de clasificación, es de una todos contra todos a una rueda. Comienza el 14/03 al 09/05. Ventana 16/05. Clasifican los primeros 8 equipos. El 9ª y 10ª descienden a jugar la Segunda etapa de Reubicación. La segunda, denominada TOP 8, participan los primeros 8 clasificados y arranca el 23/05 hasta el 04/07, con una ventana el 11/07.

Por último, en la tercera fase, clasifican los 4 primeros y disputan el título de campeón en formato semifinal y final con doble turno.

1º fecha Top 10: Santa Fe Rugby vs. Estudiantes; CRAI vs. Gimnasia; Universitario (R) vs. Duendes; Paraná Rowing vs. Jockey Club; Provincial vs. Old Resian.



PRIMERA DIVISION

Participan: URR: Caranchos, Jockey Club Venado Tuerto y Logaritmo.

USR: La Salle Jobson, Universitario de Santa Fe, CRAR y Alma Juniors de Esperanza.

UER: Tilcara.

1º fecha primera división (21/3): Los Caranchos vs. Tilcara Rugby; Alma Juniors de Esperanza vs. CRAR; Jockey Venado Tuerto vs. Universitario SF; Logaritmo vs. La Salle.

En la segunda fecha, CRAR recibirá a Los Caranchos el 28 de marzo; en la tercera volverá a ser local con Tilcara el 4 de abril; en la cuarta fecha el 18 de abril visitará a Universitario de Santa Fe; luego el 25 de abril será local ante La Salle; el 2 de mayo visitará en la sexta a Logaritmo; y en la séptima recibirá a Jockey de Venado Tuerto el 9 de mayo.



SEGUNDA DIVISION

Participan URR: Los Pampas de Rufino y Regatas&Belgrano de San Nicolás. USR: Charoga y Querandí- UER: Capibá y Club Universitario de Concepción de Uruguay (C.U.C.U).

Juegan todos contra todos a 2 (dos) ruedas: 10 partidos; semifinal y final (comienza el 21/03 al 01/08). Ventanas: 11/04, 16/05, 20/06, y 25/07. La semifinal y final se juegan el 27/06 y 12/07.

Del 1° al 4° juegan el Reclasificatorio Regional B. Y el 5° y 6° juegan los torneos de sus respectivas uniones.