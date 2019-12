Sin lugar Deportes 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

A pesar de su deseo, Néstor Ortigoza no podrá volver para una tercera etapa al club que marcó su carrera futbolística. Es que después de su breve paso por Rosario Central, el mediocampista paraguayo que fue clave en la primera consagración de San Lorenzo en la Copa Libertadores, esperaba un llamado de la nueva dirigencia para analizar su futuro vinculado nuevamente al Ciclón.

Esa comunicación finalmente llegó ayer, pero no tuvo el final esperado por el volante de 35 años. “Sí, hablé con Marcelo (Tinelli) por whatsapp y después al mediodía me llamó el Beto Acosta y me dijo que la prioridad de ellos y el trabajo que van a hacer de ahora en adelante es darle prioridad a los pibes.... La comparto, hay que aceptar a veces las cosas”, expresó Ortigoza en diálogo con el programa Un Buen Momento, de radio La Red.

“Estaba ilusionado. Yo estaba ilusionado con pegar la vuelta. Y ahora a mentalizarme para lo que viene, con seguir en otro club, seguir con mi carrera y salir campeón donde vaya. Porque yo sé que antes de retirarme voy a salir campeón”, agregó.