¿Vuelve Daniel Osvaldo? Deportes 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Dani Stone tiene ganas de volver a jugar al fútbol y lo quiere hacer en Banfield.

A unas pocas horas del final del 2019, el fútbol argentino podría recibir un regalo fin de año: cuando ya pasaron más de tres años de la última vez que Daniel Osvaldo jugó un partido oficial, el ex delantero de la selección italiana y que se retiró con la camiseta de Boca, tomó la decisión de volver al fútbol profesional.

Ayer, Osvaldo se reunió con parte de la dirigencia de Banfield para ofrecerse jugar en el club del que su padre es hincha. Además, el punta de 34 años vive en el barrio donde está ubicado el estadio del Taladro, el Florencio Sola, otra razón que lo habría motivado a dejar el retiro y tratar de jugar nuevamente en un equipo de la Superliga.

¿Quién tendrá la última decisión para que el ex futbolista de Boca vuelva a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino? Justamente otro que también pasó por el Xeneize: los dirigentes de Banfield esperaran la palabra de Julio Falcioni para saber si Osvaldo es del agrado del histórico DT del conjunto del Sur. Es importante destacar que el Taladro perdió a una de sus cartas en el ataque para 2020, Julián Carranza, que fue transferido a una de las nuevas franquicias de la MLS, el Inter Miami, propiedad de David Beckham.

Nacido futbolísticamente en Huracán, institución en la que hizo su debut oficial en la B Nacional después de pasar por las divisiones inferiores del Globo, la carrera de Dani Stone voló rumbo a Italia: en cuatro temporada se puso la camiseta de cuatro equipos diferentes -jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna- hasta que se mudó al fútbol español para desempeñarse en el Espanyol, de Barcelona. Tras un año en el clásico rival del Barcelona, volvió a la Serie A para jugar en la Roma.

En uno de los dos equipos de la capital italiana fue donde Osvaldo mostró todas sus virtudes como goleador: en 57 partidos convirtió 28 goles, para un promedio de casi 0.50 tantos por juego, el más alto de su carrera. De ahí viajó con destino a la liga inglesa para miliar en el Southampton F. C., pero la estadía fue muy corta y regresó a Italia. En el mismo año (2014) se puso la camiseta de la Juventus y del Inter, de Milán.

Ya en 2015, y para sorpresa de muchos, se concretó su llegada al club de sus amores: Osvaldo firmó un préstamo con Boca por seis meses para jugar la Copa Libertadores de aquel año junto al equipo de Rodolfo Arruabarrena. En su primera estadía con el Xeneize, disputó 16 encuentros y marcó siete goles. Luego de un breve paso por el Porto, de Portugal, volvió a Brandsen 805, pero el final de la historia no fue la mejor: un cruce con Guillermo Barros Schelotto desencadenó en la despedida del futbolista de la institución y su posterior retiro a los 30 años.