¿Qué pasará con Matías Godoy? Deportes 28 de diciembre de 2019 Redacción Por El delantero de la ‘Crema’ es uno de los apuntados a vender. Hay un ofrecimiento del Inter Miami CF de Estados Unidos pero el ceresino de 17 años declaró: “Tengo un futuro largo por delante, y no quiero ir solo por plata a una liga que no me ayude en nada en lo futbolístico”.

FOTO ARCHIVO MATÍAS GODOY. / El delantero de la 'Crema' no quiere ir al fútbol de Estados Unidos, por el momento, la única oferta concreta que tendría para emigrar.

En Atlético de Rafaela esperan poder realizar alguna transferencia para poder sumar alguno de los refuerzos permitidos (son tres) de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional, en donde buscará alguno de los dos boletos a la Superliga.

El defensor Lucas Blondel y el delantero Matías Godoy son los principales apuntados para vender. Por el momento los dirigentes de la ‘Crema’ no recibieron ninguna confirmación de nada. “Todo está por verse”.

En las últimas horas el que habló al respecto fue Matías Godoy. El juvenil, de gran éxito en sus pasos por los seleccionados nacionales de Argentina, expresó en su visita a radio Máxima FM 95.5. “Mi representante está buscando lo mejor para mí y para el club Atlético”. Y agregó: “En Rafaela querían que se apure mi pase a Estados Unidos pero yo no quiero ir allí porque quiero seguir aprendiendo, soy joven, y pretendo ir a una liga más competitiva”.

Y posteriormente el delantero nacido en Ceres hace 17 años, destacó: “Yo se que tengo un futuro largo por delante, y no quiero ir solo por plata a una liga que no me ayude en nada en lo futbolístico. Por eso lo hablé con mi representante y estamos viendo donde voy a jugar el año que viene”.

Con respecto a los rumores sobre un posible interés de otros clubes, Inter de Milán y Chelsea de Inglaterra, Godoy contó: “Están hablando de números con los dos, pero no hay nada cerrado todavía”.

También fue oportuno el momento para hablar sobre su experiencia con el seleccionado argentino: “Fue lo mejor que le pasó a mi vida, estar en un Mundial, y con mi familia ahí, será una de las tantas cosas que no voy a olvidar nunca en mi vida”.