A Casermeiro "lo mataron a traición con un tiro en la nuca", dijo el fiscal Policiales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por El fiscal Bernardo Alberione confirmó que el ginecólogo fue ejecutado de un tiro en la nuca.

FOTO INTERNET DETALLES DE UN HOMICIDIO. Los brindó el fiscal Bernardo Alberione.

En San Francisco, ayer el fiscal Bernardo Alberione en conferencia de prensa informó sobre el crimen del médico Daniel Casermeiro, quien fue hallado en Estación Luxardo exhibiendo un balazo en la nuca, tal lo dado a conocer la víspera por LA OPINION.

De acuerdo al fiscal, el sanfrancisqueño fue ultimado probablemente el mismo día que desapareció, el 19 de este mes, de acuerdo a información de La Voz de San Justo.

UN DETENIDO

Por el crimen hay un sospechoso detenido (ver nota en esta página), tratándose de Gerardo Luis Gette (57), imputado por homicidio calificado.

MUERTE A TRAICION

"Fue una muerte a traición, la bala que entró por la nuca y estamos ante un hecho de una gravedad muy importante", dijo Alberione, a la vez que señaló "una investigación se sabe cuándo comienza pero nunca cuando termina. No se sabe dónde puede derivar. Hemos encontrado un cuerpo. Estamos iniciando la investigación, pero esto recién empieza".

LA HIPOTESIS

"No descarto nada", manifestó el fiscal, y no arriesgó mayores detalles sobre la causa "para no entorpecerla", no obstante el crimen es la hipótesis sobre la que trabaja, y el móvil económico la pista que guía la investigación.

"No voy a dar los detalles, primero debo tomar indagatoria (a Gette), darle el principio de inocencia y que tenga su defensa. Hasta que lo escuchemos no voy a dar detalles del hecho", puntualizó Alberione.

UN "CONOCIDO" DE

LA VICTIMA

En un momento de la reunión con la prensa, quien está al frente de la investigación de un suceso que conmociona a San Francisco y la región, afirmó que el detenido es "conocido de la víctima", y que está señalado "como una de las últimas personas que tuvo contacto" con el médico antes de desaparecer y morir.

Al respecto, se conoció que Gette sería del círculo de confianza del ginecólogo, con el que habría compartido algunos negocios.

INDAGARAN AL

DETENIDO

En torno al caso, no se descartan más imputaciones y detenciones, continuarán los allanamientos y el próximo lunes Gette será indagado por el fiscal.

Los investigadores sostienen que Casermeiro y Gette coincidieron en el lugar de los hechos. Y que fue asesinado en ese mismo lugar donde se haló el cadáver. Sin embargo, un tercer involucrado también podría haber estado. Podría tratarse de quien llevó al ginecólogo hasta algún lugar donde finalmente fue ejecutado de un disparo en la nuca.

¿COMO FUE EL

HOMICIDIO?

Tras la conferencia, en un breve contacto con la prensa Alberione ratificó que el homicida lo mató "a traición", ya que hizo caminar unos pasos a Casermeiro, luego sacó el arma, lo hizo arrodillar y le disparó a sangre fría.

Un testimonio importante fue el de Alexis Costero, el kiosquero de Plaza Luxardo que el jueves de la desaparición, a las 14:30 aproximadamente, atendió a Casermeiro que descendió de su automóvil en el kiosco y compró tres bebidas sin alcohol.

Alexis, dijo que "no se lo notaba apurado, no parecía que alguien lo siguiera", pero por los vidrios polarizados del BMW 220i en el que el médico se conducía, no pudo identificar si lo acompañaban otras personas.

ROBO DESCARTADO

Recordó ayer La Voz de San Justo, que la abultada suma de dinero hallada en el auto ya echaba por tierra la hipótesis de un robo, la que ahora con la detención e imputación de Gette queda totalmente fuera del plano de las sospechas la Fiscalía.