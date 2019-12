Carta de Lectores Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Solidaridad social somos todos

Sr. Director:

Cuando nacemos lo que nos da la “Identidad” es la elección de los Padres al elegir nuestro Nombre. El nombre es nuestra primera señal de identidad, aquello que nos identifica. El nombre forma parte de nosotros y de nuestra “Responsabilidad”. En la búsqueda de palabras similares a Nombre encontramos “Denominación…, Título…”, entre otras. En las últimas horas y con la denominación de Ley de solidaridad y reactivación productiva han debatido los Diputados elegidos por el pueblo.

Sin ánimo de alterar el orden de cómo se identifica el proyecto de ley, si empezamos por la segunda parte ningún sector de la actividad social y económica de nuestra querida Argentina estará en desacuerdo de cualquier programa de reactivación productiva. A mi humilde entender en lo que si debemos detenernos es en el análisis del significado de la solidaridad social.

La solidaridad social es un concepto moral referido a la capacidad o actitud de los individuos de una sociedad para ayudarse y apoyarse unos a otros en aspectos puntuales de la vida cotidiana. Como tal, la solidaridad social es considerada un deber ciudadano, que nos compromete y relaciona con los otros, y que, en este sentido, es fundamental para el desarrollo y el bienestar social de las personas. La solidaridad social es horizontal, es decir, se ejerce entre iguales, de modo que implica un espíritu de colaboración desinteresado que dinamiza las relaciones entre los individuos de una comunidad. Su motor son los intereses comunes, la pertenencia o la empatía hacia un grupo determinado, el interés por el bienestar de los otros individuos de la sociedad que sentimos como nuestros iguales. Generalmente, la solidaridad surge ante la manifiesta imposibilidad de un individuo de actuar aisladamente en el plano social o, por el contrario, del interés por encontrar nuevas formas de colaboración con los otros individuos. De allí que la solidaridad social sea hija de una visión filantrópica del mundo, en la cual tiene particular relevancia el sentimiento de compasión y empatía que un individuo pueda desarrollar ante otro, bien sea por sus necesidades, penurias o sufrimientos.

Por ello, la solidaridad social tiene, además, una dimensión política, pues esta es esencial para comprometer a los individuos en la construcción de una sociedad donde la justicia, la dignidad y la igualdad sean bienes comunes fundamentales. Por otro lado, es importante no confundir solidaridad con altruismo o generosidad, que son más bien verticales, y que producen intercambios entre los que están “arriba”, generosos y magnánimos, y los otros que están “abajo”, pobres y menesterosos.

El Filósofo Australiano Peter Singer escribió:…Somos responsables no solo de lo que hacemos sino también de lo que podríamos haber evitado.

Hoy siento que es mi responsabilidad, tu responsabilidad y nuestra responsabilidad que, entre todos, evitemos que quienes fueron elegidos por el pueblo para representarnos (de todas las fuerzas políticas), ignoren que también deben ser parte activa de la solidaridad social. Ahora tienen cada una de las Cámaras, la oportunidad histórica de sumarse con su cuota personal de aporte, a los sectores/individuos que en los 55 artículos y en las 86 páginas del proyecto de Ley (según información de los medios) están incluidos.

Jubilados, empleados, comerciantes, productores, industriales, etc. solo faltan “Ustedes”, también deben ser parte de la solidaridad social. Es posible que coincidamos con el lector, que todos estamos esperando un gesto en ese sentido.

Honremos nuestro nombre, honremos nuestras familias, honremos el trabajo y seguiremos honrando la vida.



Héctor V. Rubiolo

