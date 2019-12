Productores rurales protestaron en el Monumento a la Bandera

Cientos de productores rurales de las provincias de Santa Fe y Córdoba realizaron este viernes tractorazos para expresar su descontento contra la suba de retenciones aprobada por el Congreso. En las asambleas se debatió sobre la posibilidad de poner en marcha un plan de lucha a partir de enero si finalmente el Gobierno nacional sube del actual 30% al 33% la alícuota de retenciones sobre exportaciones de soja. Unos doscientos productores salieron a las 9:30 de la ciudad de Roldán, a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario, y llegaron al mediodía al Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario.

Los productores autoconvocados se concentraron en el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 para marchar hasta el Monumento a la Bandera, donde también protestaron contra la suba de impuestos provinciales. Llegaron hasta la concentración productores de las zonas de Ibarlucea, Luis Palacios, Carcarañá, Roldán, San Jerónimo, Armstrong, Zavalla y Pujato.

Diego Pascuale, uno de los productores que se puso al frente en la organización de la marcha, dijo en declaraciones a radio La Ocho: "Llegamos a Rosario en paz, pero para hacernos escuchar en contra de las sanciones que implican las medidas que tomó el gobierno nacional". Pascuale dijo que la protesta es contra el paquete de medidas del presidente Alberto Fernández pero también contra la suba de impuestos determinada por el gobierno santafesino de Omar Perotti.

En Córdoba se concentraron en la rotonda en la que se conectan las rutas 3 y 9 en ciudad de Bell Ville, con la participación de más de cien productores y unos sesenta tractores que llegaron desde los campos de la zona. "Acompañamos a los productores de Bell Ville en Córdoba en la asamblea que están realizando a la vera de la ruta y se encuentran participando dirigentes de nuestra institución", publicó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en su redes sociales. Para llevar la opinión de las entidades rurales y acompañar el reclamo, de la movilización participó también el vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker.



"UNA CARGA IMPOSIBLE"

Los ruralistas se dirigieron con tractores y camionetas desde el cruce de las rutas A012 y ruta 34 hacia el emblemático punto de Rosario frente al río Paraná. Un carril (el que va hacia el Parque España) quedó cortado. Sobre el otro carril se podía transitar con restricciones. Allí hubo una pelea a golpes de puño entre un automovilista y los manifestantes. Los manifestantes cantaron el himno y realizaron una asamblea para repudiar las medidas del gobierno nacional pero también el paquete impositivo en la provincia. En este sentido, un productor de Nogoyá, Entre Ríos, afirmó a De 12 a 14 que las retenciones son "confiscatorias" y sobre los impuestos que pesan sobre el sector señaló: "Estamos asfixiados, es una cosa imposible de pagar". El ruralista dijo sostener una "explotación agropecuaria, con siembra y ganado, y damos trabajo a mucha gente". Advirtió que el mensaje de la protesta es contra los gobiernos por las medidas pero también contra la Mesa de Enlace. "Ellos ya advirtieron que están muy presionados por las bases", dijo sobre los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias. Les pidió a esos representantes "bajar al llano y hablar con los productores". Sobre un eventual paralelo de este reclamo con el vivido en 2008 por el paro contra las retenciones móviles o 125, consideró: "Recién estamos empezando, no sé qué va a pasar".

Por su parte, Marcelo Rea, productor de soja, comentó a Conclusión: «Hay varios puntos que tienen al sector muy preocupado. Las nuevas medidas nos llevan a un estrangulamiento. El incremento tributario llega a un nivel insostenible que resulta en el aniquilamiento de los productores fundamentalmente a quienes nos encontramos alejados de los puertos, con un costo que triplica a los que están cerca del puerto». «El tema tributario nos ha sacado del negocio. Con el pago del alquiler del campo tenemos perdidas de más de 200 dólares por hectárea. Eso hace inviable cualquier negocio«, manifestó. «Macri nos llevó a un límite en el que por su mal manejo de la economía». «Y con el Gobierno de Cristina Kirchner estabamos en una situación como la de hoy». El productor agregó: «La solidaridad bien entendida tendría que ser terminar con todos los privilegios de Argentina: Poder Judicial, reforma del Estado. Si querés tener competitividad tenes que tener una presión impositiva del 22 o 24%. Esto no se va a poder solucionar ni hoy ni mañana. Hay que hacer un plan a doce años. También hay que tratar de aumentar los salarios para que crezca el consumo». «En función de la reducción a la carga tributaria se va a impulsar la producción«, cerró Marcelo Rea. Por su parte, Francisco Beroluzo, de Rufino, comentó: «Los márgenes se achican terriblemente. Si el campo no produce el país no va para adelante. Este Gobierno se está metiendo con el bolsillo de todos».