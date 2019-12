Cada vez más empresas rafaelinas apuestan a la eficiencia energética Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por El "Programa de Eficiencia Energética para la Industria" cerró sus actividades con la entrega de certificados a empresas rafaelinas, en su mayoría del sector metalúrgico. Durante el acto, efectuado en el Centro Comercial e Industrial, se destacó la participación del sector productivo y el compromiso para migrar hacia energías más sustentables.

FOTO J. BARRERA AHORRO ENERGETICO. Las autoridades encabezadas por Rizzotto y Mossuz junto a los representantes de las empresas que participaron del programa.

En la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se realizó ayer la entrega de certificados del curso "Programa de Eficiencia Energética para la Industria”, que estuvo a cargo del secretario de Industrias de la Provincia de Santa Fe, el Ing. Claudio Mossuz, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR), Mauricio Rizzotto, el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de la Provincia, Marcelo Cogno, el docente que coordinó el curso, Ing. José Stella y el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad, Diego Peiretti.

La capacitación se realizó bajo la línea Mejora de la Competitividad del Ministerio de Producción de Santa Fe, y fue presentado a través de la Fundación para el Desarrollo Regional (FDR). El curso tuvo como principal objetivo mejorar el desempeño energético, lo que significa trabajar en los consumos eléctricos que tienen las empresas metalmecánicas de la región a los fines de disminuir costos, mejorar la emisión de dióxido de carbono al ambiente, de ser socialmente más responsables y la disminución del consumo eléctrico mejora en la no importación de combustible, según explicó Stella.

La metodología del curso fue basada en proyectos, es decir, que no fue un cuso teórico, fueron 4 módulos y finalizaron con visitas en diferentes empresas para que puedan detectar las mejoras que se pueden realizar.

Además se generaron diagnósticos, para saber cuánto se consume de energía y cuanto vale ese consumo. Luego de esto se seleccionó bajo qué proceso se pueden intervenir las empresas y principalmente se diagnosticó todos aquellos lugares en que se pueden intervenir a los fines de mejorar la eficiencia energética.

Desde el Centro Comercial resaltaron la gran participación en estos cursos, ya que no sólo se completó el cupo rápidamente, sino que quedaron empresas afuera, con lo cual se está evaluando la posibilidad de repetir esta formación con esas industrias.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN LA AGENDA OFICIAL

El flamante y recién asumido secretario de Industrias provincial, Ing. Claudio Mossuz, es un empresario rafaelino radicado desde hace tiempo en la ciudad de Rosario. Además hasta asumir en este cargo fue dirigente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rosario y de la Federación Industrial de Santa Fe.

En su visita a nuestra ciudad habló de la importancia de las políticas sobre el uso eficiente de la energía. “El problema energético es un problema de larga data y sé que las empresas vienen trabajando desde hace mucho tiempo y desde ya el esfuerzo que hacen para poder enmarcar esto en un beneficio y en un trabajo sobre la eficiencia es digno de destacar. Es una forma de algún modo de paliar los altos costos que las empresas hoy tienen en energía y es el camino que tienen que seguir”, señaló Mossuz.

Al ser consultado sobre la continuidad de este tipo de políticas -que se iniciaron durante la gestión anterior del Frente Progresista- que incentivan al sector productivo a ser más eficientes en materia energética, el funcionario manifestó que “yo creo que no es una política que tenga que ser propietario un gobierno, es algo que las empresas en sí mismas deben apropiarse. En definitiva la eficiencia es un beneficio para ellos en sí mismo, no pasa por otro lado”.

Mossuz dejó en claro el compromiso de seguir por este camino y dijo que “vamos a tratar de apoyar con las dificultades que sabemos vamos a tener y enfrentar por delante”. “La realidad es que la economía de la provincia está muy mal, muy resentida, arrancamos con menos diez y veremos cómo gestionamos a partir de hoy”, indicó el Secretario de Industrias en su visita a Rafaela sin anticipar qué tipo de políticas desplegará desde su área. "Ahora estamos recorriendo la Provincia y reuniéndonos con los dirigentes de las entidades que representan a las industrias, vamos a tener un diagnóstico y definir acciones para sostener el empleo y ayudar a que las industrias se recuperen", finalizó.



UN APORTE PARA LA

INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD

Por su parte, Mauricio Rizzotto manifestó su "satisfacción" por la participación de las industrias rafaelinas a este tipo de cursos, anticipó que buscará que se realice una nueva convocatoria y repasó los beneficios. “La verdad es que el ciclo de formación fue muy importante y creo que es un aporte no solo para las empresas sino para la sociedad para empezar a tener conciencia sobre el ahorro energético y realizar acciones para lograr que la energía sea más sustentable, que esté más disponible para el resto de la sociedad, que se puedan abaratar costos y que los productos puedan salir a la calle con precios más competitivos”, sostuvo el dirigente.

“Por un lado este es un tema de responsabilidad social empresaria, sabemos que es un bien escaso y la energía la tenemos que cuidar entre todos y los empresarios tenemos que dar el puntapie inicial para mostrar que hay metodologías, técnicas y procesos en donde se puede utilizar menor cantidad de energía o reemplazándola por otro tipo de energía que puedan ser renovables y que igualmente se pueden llegar a mejores resultados”, concluyó Rizzotto.