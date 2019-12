“Creo que faltaron controles y no se decomisó lo suficiente” Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Así lo señaló Marcia Tamagnini, integrante del grupo de padres TGD Rafaela, respecto a cómo funcionó la Ordenanza que prohíbe el uso de la pirotecnia sonora en Rafaela. “Creemos que hay que intensificar las acciones para Año Nuevo”.

Los cambios culturales no son de un día para el otro y la implementación de las normas tampoco. En Nochebuena, para muchos representantes de ONG que bregaron por la Ordenanza que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia sonora, hubo menos uso de este tipo de elementos, pero igualmente se utilizó.

“A nuestro entender faltó, hubo en menor medida pero faltó y ahora hay que prestar atención en Año Nuevo que quizás es donde se usa mucho más pirotecnia. Creemos que lo que faltaron fueron más controles que si bien sabemos que se hicieron y que la gente ha denunciado y si no se animaban lo hacían a través de las instituciones como por ejemplo la nuestra pero no fue suficiente”, aseveró Marcia Tamagnini, integrante del grupo de Padres TGD Rafaela.

En ese sentido, Tamagnini dijo que a su entender faltan multas y falta decomisar más. “Para encontrar hay que buscar, no alcanza con mirar si los negocios están o no habilitados y observando lo que exhiben en la vidriera; nos consta a través de videos donde se señalaba donde se habían comprado artefactos que no están permitidos que se vendían en esos mismos locales en los que se habían hecho las inspecciones”.

La concientización se hace progresivamente y desde el Estado se busca profundizar la difusión de los alcances de la Ordenanza conjuntamente con las instituciones, por eso es importante la información precisa.

“Sinceramente pensamos que podía a ser menos la cantidad de pirotecnia sonora utilizada, pero no perdemos la esperanza de que la conciencia colectiva crezca y se llegue a “pirotecnia 0”.

Respecto a lo que sucede en otras ciudades o localidades similares a Rafaela, Tamagnini señaló que “nosotros estamos nucleados a una red provincial que se llama ‘sin pirotecnia es mejor’ y sabemos que hay localidades en las que se cumplieron las ordenanzas a rajatabla como Pilar, María Juana o Franck y es lo que se vino trabajando durante mucho tiempo”.