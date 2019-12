El Seven fue para "Uni" de Salta DEPORTIVA 2019 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Universitario de Salta se consagró campeón por quinta vez del Seven a Side «Ciudad de Rafaela» y se llevó la Copa Challenger, en el marco de la edición 44 realizada en noviembre en el predio de la Ruta 70, con la habitual muy buena organización del Círculo Rafaelino de Rugby. El equipo del norte del país había conseguido previamente los torneos de clubes de 2003, 2006, 2007 y 2016, por lo que con la conquista llegó a los cinco títulos alternados.

En la final se impuso a otro de los tradicionales animadores y que era el último bicampeón, Atlético del Rosario, por 12 a 7. En cuanto a la Copa de Plata, fue para el representativo de Paraná 7, que en la definición se impuso ante Sixty de Resistencia por 19 a 12.

En tanto, la Copa de Bronce quedó para San Patricio de Corrientes que venció a Lomas de Posadas por 19 a 10. También el rugby femenino fue para Paraná 7, que en la definición prevaleció ante Jockey de Villa María por 26 a 10. En cuanto a CRAR, su equipo A no pudo en los cuartos de final de la Copa de Oro ante Córdoba Athletic por 21 a 5, y luego en semifinales de Copa de Plata cayó en tiempo extra ante Sixty por 22 a 17.



MAL AÑO PARA EL 15 VERDE

En el Torneo Regional del Litoral el Círculo Rafaelino de Rugby no pudo mantenerse en el Top 10. Tras no poder ganar en la primera fase del certamen, pareció recuperar terreno en la segunda etapa y llegó en igualdad de condiciones para la Reclasificación A, pero no consiguió quedar dentro de los cuatro equipos que garantizaban la permanencia.