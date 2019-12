"Vergüenza rafaelina" Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Mientras tanto, en las redes sociales, mucha gente se refirió en las últimas horas sobre altos efectos nocivos de la pirotecnia sonora. Por ejemplo, Ana Paula Rossillo, activista por los derechos de los animales, escribió en su cuenta de facebook lo siguiente: "Vergüenza rafaelina: Navidad 2019 con sonidos de guerra. La ciudad de Rafaela es un fracaso en la aplicación de la Nueva Ordenanza. En la mayoría de los barrios registramos bombas y explosivos. Un verdadero desastre!!! La Municipalidad, el intendente, los concejales, policías, fiscales y funcionarios, tendrán que tomar este tema en serio, porque los ciudadanos se han burlado de la implementación de la Prohibición de Pirotecnia Sonora. Menos autoridad que la Municipalidad de Rafaela para hacer valer una Ordenanza. VERGÜENZA los ciudadanos que no saben, no pudieron, no quisieron en esta Navidad ponerse en el lugar del otro; los perros, los niños con autismo, las personas con discapacidades, los bebés, los ancianos, entre otros muchos que sufrimos la pirotecnia, sentimos que hubo CERO EMPATÍA. HOY nada quisieron entender. Ninguna localidad, es digna de respeto, ni lo será, mientras actúe de esta manera. Necesitamos que la Municipalidad se pronuncie ante lo sucedido. No toleraremos ni justificaremos la discriminación hacia quienes no pueden defenderse, ni hacia los más débiles. BASTA DE INJUSTICIA!!! BASTA DE PIROTECNIA SONORA!!!!

Por su parte, Leonardo Viotti, el concejal radical, también se expresó sobre esta problemática, manifestado que "parece que no existe ordenanza de prohibición ni campañas de concientización que puedan contra la insensibilidad de algunos. No piensan en los personas con autismo, los ancianos, los más chicos, ni en los animales. Durante estos días vamos a ver si los controles se hicieron correctamente y pedir que mejoren lo que sea necesario, pero sepamos que si la sociedad no cambia va a ser muy dificil llegar a la Pirotécnica Cero".