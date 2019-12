Largas colas en Banco Nación Locales 28 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO RADIO ADN PACIENCIA. Los usuarios de los cajeros de Banco Nación.

Una larga cola se podía advertir ayer por la mañana para acceder a los cajeros automáticos de Banco Nación Sucursal Rafaela. La postal se replicaba en muchas ciudades del país y en gran medida está vinculada a que el bono de $5000 anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados, cuyo pago estaba previsto para el lunes 30 de diciembre, fue adelantado a este viernes 27.

El beneficio no alcanza a todos los jubilados, sino a quienes cobran la mínima o no superan los $ 19.068 de haber mensual. Esto es porque la iniciativa oficial fijó un “piso garantizado” en ese nivel hasta el cual todos los beneficiarios recibirán el plus de fin de año. Ayer también se efectivizó un plus de $2000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).